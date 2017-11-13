«Няня»: Рецензия Киноафиши

Кровавая выходка за любое желание

Коул - один из тех подростков, над кем одноклассники всегда подтрунивают и издеваются. Зато у него есть няня Би, хотя по возрасту давно уже и не положено, но ему все еще удается уговаривать родителей на ее присутствие. Поэтому в школе его вроде как ненавидят, а на самом деле завидуют. Красивая и сексуальная, а главное уверенная в себе Би не только проводит время с Коулом, но и старается объяснить ему, что школа - лишь часть жизни. Ведь он умный и талантливый, а эти качества взрослыми ценятся гораздо больше, чем подростками. После очередного спасения мальчика из лап местной шпаны, Би везет его домой. А проводив его родителей, они допоздна отрываются вместе. Ночью Коул, наслушавшись своей соседки-одноклассницы Мелани, решает выйти из комнаты и посмотреть, чем же все-таки занимается няня в его отсутствие. Но его решение оказывается столь опрометчивым, что Коул своим появлением портит планы взрослой компании, которая обнаруживается у него в гостиной, а в отместку они решают убить его или, если не получится, то просто превратить существование парня в сущий ад.

Кадр из фильма «Няня»

Семейка у Коула та еще - за едой они обсуждают сериал «Безумцы» и, чтобы не отставать от отца, мальчик идет к себе и тут же просматривает все сезоны, чтобы было о чем поговорить. А со своей няней Би они постоянно придумывают группы с известными героями, которые смогут пройти любые миссии и победить каждого злодея. Кино, конечно, можно смотреть только на лужайке с проектором, воображая себя героями фильмов, а повсюду непременно должен простираться туман, чтобы атмосферу создать и из жанра не выделяться. Соседи-хулиганы напоминают противных старшеклассников из «Оно», а книга главной героини – буквально «Некрономикон» из «Зловещих мертвецов», правда, пока не научившийся разговаривать.

Кадр из фильма «Няня»

Без американских ценностей сейчас редко обходится любой кино- или телевизионный проект, тем более «Няня», ведь ее авторы пытаются еще и поиздеваться над тем, что большинство из них уже давно устарели. Коул частенько похож здесь на героя Маколея Калкина из «Один дома», ведь ему постоянно приходится придумывать, как противостоять «идиотам», собравшимся в гостиной. Герою также помогает и то, что он мечтает стать полицейским. Он хорошо разбирается в сигналах и тактике ведения переговоров. Без параллелей с кинговской «Кэрри» обойтись здесь просто не могли, учитывая, сколько крови пролилось на площадке. А еще обязательно стоит отметить саундтрек, ведь он состоит из зубодробительных классических песен. Финальная же сцена «сражения» просто не могла обойтись без группы Queen, ведь их произведения получили очередное перерождение - сейчас знаменитые мелодии не использует только ленивый.

Кадр из фильма «Няня»

Просто чудесным вышел главный дуэт картины - Самара Уивинг и Джуда Льюис. У них получилось создать на экране настоящую дружескую химию, которую так подло и резко обрывают обстоятельства. На подхвате у Уивинг работают одни из самых интересных телевизионных «звездочек» - Робби Амелл из восстановленных «Секретных материалов», Белла Торн из «Крика» и Хана Мэй Ли, снимавшаяся до этого в «Блудливой Калифорнии». Каждому удается создать интересный образ, и по-настоящему жаль, когда кого-нибудь из этих персонажей убивают, ведь зрители лишаются очередной порции черного юмора и прочих глупостей.

Кадр из фильма «Няня»

«Няня» - простенькое кино, снятое за совсем небольшие деньги. Молодежные звезды снялись здесь, скорее, за идею – в попытке высмеять вместе с создателями картины жанровые и сюжетные глупости. Фильм сделали не столько страшным, сколько смешным и глупым. Крови здесь хоть залейся, убийства с выдумкой, а музыка только поддерживает всю абсурдность ситуаций. «Няня»- один из лучших фильмов Netflix - не самая амбициозная, зато хорошо «сшитая» и жанровая работа, которая с легкостью забывается после просмотра. Культовый статус картина вряд ли когда-нибудь получит, зато пересмотры на Хэллоуин проекту точно обеспечены, уж очень хорошо создателям удалось обсмеять и залить всех и вся бутафорской кровью.

Дмитрий Бортников