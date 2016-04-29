«Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»: Рецензия Киноафиши

Путь к галактической мечте

Бывают мультфильмы для семейного просмотра, а бывают совсем детские, на которых зритель старше 12 лет может заскучать. Новый фильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» режиссёров Кевина Манро и Джерики Клилэнд относится ко второму типу. Но это, пожалуй, не его минус, а просто характеристика, которую стоит учитывать, если на этот фильм соберётся пойти кто-то старше указанного возраста. Кстати, диапазон возможных зрителей тогда получается весьма скромным: фильм имеет рейтинг 6+.

Кадр из мультфильма «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»

В фильме присутствуют все необходимые атрибуты детского кино: соответствующий слэнг, герой, мечта, успех, дружба, разочарование, преображение и даже космос!

Итак, по сюжету типичный злодей, обиженный остальными жителями придуманной галактики, решает отомстить за все свои невзгоды и целеустремлённо движется к своей мечте сделать свою планету с блекджеком и подружками. Вроде бы ничего опасного, пусть себе делает. Но всё не так просто. Для реализации своей мечты ему надо уничтожить несколько других планет, а это уже не очень хорошо.

Есть и другой герой с мечтой. Он как раз главный, и его имя вынесено в название. Это ещё один типичный персонаж мультфильма, только уже не злодей, а полный ему антипод. Верящий в добро, дружбу и жвачку, «типа котик» (так его идентифицируют другие герои мультфильма) Рэтчет мечтает попасть в команду галактических рейнджеров и спасать галактику. На пути к его мечте он сталкивается с лицемерным капитаном Кварком, но это добрый детский фильм, и ломбакс (а именно таким созданием он и является) всё-таки исполняет свою мечту.

Кадр из мультфильма «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»

Ещё один типичная составляющая такой картины — поворот сюжета, при котором у героя появляется возможность показать себя и приблизиться к мечте. Тут появляется второй главный герой, упомянутый в названии, — дефективный робот Кланк, который тоже решает послужить на благо галактики.

Есть и ещё один герой, на которого стоит обратить внимание. Это уже упомянутый капитан Кварк, который является кумиром Рэтчета. Самовлюблённый рейнджер, страдающий нарциссизмом, становится предателем и из положительного героя превращается в отрицательного. Правда, ненадолго. Он понимает, что совершил ошибку и пытается её исправить. Тоже довольно ожидаемый поворот.

Кадр из мультфильма «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»

Сюжет вполне терпимый, правда, слишком уж всё вышло типичное. Но вот шутки весьма специфические: простые и откровенно детские. Всего пару раз за полтора часа по залу, в котором детей не было, прокатился слабый смешок. Но, скорее всего, детскую аудиторию они вполне устроят. Для детского счастья вообще мало надо.

Интересно, что фильм не лишён некоей воспитательной составляющей. Герои периодически говорят фразы, которые и для взрослых актуальны. Например, «чтобы быть героем, нужно делать не великие дела, а правильные». И не поспоришь.

Для детей фильм действительно неплох. Прорисовка приличная, сюжет включает в себя простые, но интересные повороты. В мультфильме есть много разнообразных героев. И всё это происходит в космосе, что тоже добавляет свою изюминку картине.

Кадр из мультфильма «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»

Оксана Рузаева

В русском прокате с 5 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»