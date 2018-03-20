«Полночное солнце»: Рецензия Киноафиши

Спеши любить. Часть десятая.

Это ещё у Ремарка было: красивая девушка, неизбежно угасающая от неизлечимой болезни, красиво проживает последние дни своей короткой жизни. И можно, конечно, похвалить голливудских кинематографистов: классикой вдохновляются. Но скажите честно, вы ещё не устали смертельно от одинаковых по содержанию мелодрам, где меняются только лица главных героев и те самые заболевания? Даже «Виноваты звёзды», какими бы ошеломляющими не были кассовые сборы, в итоге просто встали в ряд всех этих душещипательных любовных историй для подростков. Но если экранизация романа Джона Грина потеснила многих собратьев по жанру и оказалась в топе списка, то «Полночное солнце» Скота Спира встраивается в него в порядке очереди. И не потому, что это ремейк малоизвестной в широких кругах японской мелодрамы. А потому что этот фильм запоминается лишь одним: той мысленной игрой, в которую вы будете играть с самим собой во время просмотра. Игра называется «Угадай, насколько исполнитель главной роли Патрик имеет право носить фамилию Шварценеггер».

Кадр из фильма «Полночное солнце»

Да, кажется, «Полночное солнце» было задумано как проект для презентации нового сольного актёра, живущего на Голливудских холмах. Патрик Шварценеггер вырос, подкачался, но, спасибо, не до папиных объёмов, и готов стать кумиром современных девочек-подростков, которые способны усмотреть в клишированной мелодраме настоящую романтику. Что-то подобное уже пытались провернуть с другим носителем славной фамилии и такой же внешности, Скоттом Иствудом. Но, вот честно, вы сходу назовёте эти фильмы? «Солнце», безусловно, справляется со своей презентационной задачей. Патрик красив (даже слащав), обаятелен, много улыбается и не раз демонстрирует обнажённый торс - всё по делу, он пловец. Но что этот фильм даёт нам, мировым зрителям, а не голливудским директорам по кастингу?

Кадр из фильма «Полночное солнце»

У Кэти редкая болезнь с жутким названием, которое можно упростить до «аллергия на солнце с летальным исходом». Она выходит из дома только по вечерам и ночам, учится дома на он-лайн курсах и пишет милые песенки, играя на гитаре, как её погибшая мама. В комплекте к болезни, душевной травме и гитаре прилагаются клёвый папа и прикольная подруга. Но, разумеется, девушке хочется узнать настоящую жизнь и, разумеется, она влюблена в парня, который каждый день ездит мимо её окон в школу. И вот однажды вечером они случайно сталкиваются, и, снова разумеется, он в неё влюбляется с первого взгляда. Дальше следует стандартный набор «полноценной жизни за одно короткое лето». Как говорит та самая лучшая подруга, это так романтично, что даже противно. Считайте это слоганом «Полночного солнца».

Кадр из фильма «Полночное солнце»

Проблема этого фильма в том, что он ну совершенно лишён оригинальности и остроты. С одной стороны, спасибо. Болезнь Кэти протекает без неприятных внешних проявлений. Никаких вам обмороков, харканий кровью, выпадения волос. Ну, бледненькая стала, а что вы хотели, если человек на солнце не бывает вообще? С другой стороны, создатели осознанно романтизируют неизлечимую болезнь, чтобы на её фоне типичный роман старшеклассников смотрелся как самое прекрасное событие в их жизни. Возможно, в интервью они говорят, что хотели привлечь внимание мировой общественности к тому, что на исследование пигментной ксеродермы не выделяются средства. На деле же формируют очередной культ у современных девочек-подростков. Раньше они мечтали заболеть раком («Спеши любить», «Сейчас самое время», «Виноваты звёзды»), чтобы выглядеть трагичнее (равно романтичнее/эффектнее) в своих дневниках. Теперь, вот, видимо, начнут искать у себя признаки меланоза или хотя бы какой другой интересной аллергии, чтобы можно было официально закатывать глаза при любом удобном случае. На худой конец и гастрит сгодится, но чтобы обязательно с осложнениями. Обычный-то, он у всех есть.

Кадр из фильма «Полночное солнце»

Остроты нет и в персонажах. Плохая тут только болезнь. И игра актрисы Беллы Торн. Телезвезда в свои 20 лет уже, кажется, и лицо себе подправила, и уверенностью в себе запаслась. Она легко узнаётся в кружевном мини с глубоким декольте, потому что это так похоже на её светские выходы и едва ли тянет на страдалицу в трениках и с пучком. Но как бы она ни старалась исполнять главную роль, зрительское внимание на себя всё равно перетягивает Патрик Шварценеггер. Потому что всем, кто видел хотя бы одну часть «Терминатора», интересно: насколько сын пошёл в отца. И вот вам диагноз: хроническое заболевание Шварценеггеров - каменная челюсть, которая превращает улыбку в пугающий оскал, - передалось Патрику по наследству. Но в остальном этот парень настолько хорош собой, что этот недостаток можно назвать его «изюминкой» и поблагодарить Марию Шрайвер за отличные гены.

Кадр из фильма «Полночное солнце»

Отдельной строкой стоит похвалить российских прокатчиков картины. В «Полночном солнце» все песни звучат без перевода. Но с субтитрами. Делает ли это фильм привлекательнее? Нет. Но это повод зацепиться за какой-то плюс, чтобы завершить рецензию на мажорной ноте. «Полночное солнце» - не плохое кино. Оно проходное. Мелодрама для крайне узкой аудитории: девушки от 13 до 20. Оно не раздражает, не вдохновляет. Оно вообще не оставляет после себя никаких эмоций. Правильно ли это для мелодрамы? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Как и диагноз.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 22 марта

Расписание и покупка билетов на фильм «Полночное солнце»