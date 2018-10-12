«Ремнант: всё ещё вижу тебя»: Рецензия Киноафиши

Лучше не видеть

Десять лет назад в Чикаго произошла катастрофа, в которой виноваты, конечно, учёные. Что-то пошло не так, чудо-агрегат взорвался, а последствия были, мягко говоря, ужасными – погибло большое количество человек. Из-за аномалии их фантомы остались в этом мире как отпечатки, видимые всем живым и проигрывающие небольшие сценки, обреченные раз за разом повторяться. Эти призраки стали называть Ремнантами, а мир изменился навсегда. По крайней мере, в этом нас пытается убедить фильм: на деле же эти духи не повлияли ни на что – они появляются, их обсуждают, но никаких геополитических или даже просто социальных изменений не произошло. Ремнанты, как убеждены почти все, не вмешиваются в жизни обычных людей. По сути это легализованные призраки – если раньше эти существа были предметом обсуждения фольклористов или чудаков, то теперь это общеизвестный феномен. Наша героиня, однако, не такая как все. В один прекрасный (или не очень) день она замечает Ремнанта в ванной комнате – он пишет на запотевшем зеркале слово «Беги».

Кадр из фильма « Ремнант: всё ещё вижу тебя»

Главная героиня по имени Вероника действительно не такая как все. Она живет с мамой и духом отца, который появляется в определенное время за завтраком, листая газету и попивая свой чай. Девушка выглядит так, будто успешно вернула свой 2007-й – крашенные черные волосы с чёлкой, рваные джинсы, чокер и высокие ботинки: такую опасно оставлять без присмотра, того и гляди рванёт на концерт «Лакримозы». Как-то раз в школе она замечает странного новенького – Кирка вышвырнули из прошлого учебного заведения, а сам он верит в то, что Ремнанты – не просто «записанные» воспоминания об ушедших людей. Вероника и Кирк объединятся для расследования, которое поможет им открыть ужасающую правда. Главную роль исполняет Белла Торн – диснеевская звезда – и это звучит не так плохо, как могло показаться: по крайней мере, её игра не вызывает желание немедленно выйти из зала. Зато всё остальное в этом фильме может заставить вас пожалеть о потраченном времени. Сам концепт – пусть и не оригинальный, но и не самый затасканный – портится абсолютно невыразительным сценарием, основанным на книге Дэниела Уотерса («Break My Heart 1000 Times»). Фильм «Ремнант: Всё ещё вижу тебя» пытается сделать из подросткового сайфая на грани с хоррором какой-то примитивный детектив и убогую романтическую историю. Запомните имя режиссёра – Скотт Спир – и постарайтесь не ходить в кино на то, что он снимет в дальнейшем: ужасающие слоу-мо и поп-песни в финале могут стать поводом для смеха, к сожалению, не задуманного авторами.

Кадр из фильма « Ремнант: всё ещё вижу тебя»

Единственные люди, кому может понравится фильм, – это фанаты Беллы Торн, на чьей привлекательности пытается выехать это посредственное зрелище. Обнажёнки тут нет: даже когда принимавшая душ девушка падает, то успевает завернуться в сорванную занавеску. Для женской аудитории здесь есть образцовые ягодицы Ремнанта, пишущего на запотевшем зеркале – где бы он ни появился, на нем всегда надеты только трусы, а камера чуть ли не тычет в лицо зрителям его накачанным седалищем. За душой у «Ремнанта» нет ничего живого – вялая идея, посредственная режиссура, невыдающаяся актёрская игра и никудышный сценарий. Этот фильм даже не призрак, а бледный двойник нормального подросткового научно-фантастического кино. По-хорошему, такое нужно выпускать сразу на цифровых носителях, не забивая прокатную сетку. К сожалению, от этого никуда не деться – пока герои «Ремнанта» вынуждены жить среди оживших духов, зрителям приходится смотреть второсортное и безынтересное кино. И это будет повторяться снова и снова.

Марат Шабаев

В российском прокате с 11 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Ремнант: всё ещё вижу тебя»