Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов

Шампунь и маска-кондиционер для волос PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER из линейки GLOW + RESTORE

Средства для блеска волос из линейки GLOW + RESTORE профессионального уходового бренда PHILOSOPHY, созданного известным колористом и стилистом Алексом Контье, понравятся всем, кто хочет, чтобы их локоны сияли, как в кино. Шампунь-бондинг помогает восстановить любой тип волос – от тонких до кудрявых. Благодаря протеинам и аминокислотам средство разглаживает кутикулу волоса, делая его визуально более послушным и здоровым. Маска-кондиционер из линейки GLOW + RESTORE глубоко питает волосы, восстанавливая их текстуру благодаря активной формуле с экстрактами зеленых листьев артишока и черного риса. Если использовать шампунь и смываемый уход вместе, ваши локоны будут блестеть не хуже, чем роскошная шевелюра Блейк Лайвли в любом фильме. Средства PHILOSOPHY станут идеальным подарком на 8 Марта для всех, кто хочет позаботиться о своих волосах профессионально, но в домашних условиях. Шампунь и маска для блеска сделают ваши локоны шелковистыми и упругими, как будто вы посетили голливудского стилиста.

Шампунь и маска-кондиционер для волос PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER из линейки GLOW + RESTORE

Этой весной в прокат выходит свежая экранизация «Детей кукурузы», поэтому любому фанату хорроров, снятых по произведениям Стивена Кинга, понравится книга, в которой собраны киноадаптации «Кэрри», «Оно», «Воспламеняющей взглядом» и «Сияния». Красивые иллюстрации, подробности со съемок и исследование влияния знаменитого мастера ужасов на кинематограф – то, что ждет всех обладателей книги Айана Натана.

Книга «Стивен Кинг. Король ужасов. Все экранизации книг мастера: от «Кэрри» до «Доктор Сон»

Аромат Mancera Tonka Cola

Аромат французского нишевого бренда Mancera Tonka Cola сразит наповал любого киномана. Композиция, состоящая из колы с лимоном, корицы, вишни и ладана, создает незабываемое предвкушение перед просмотром фильма, который вы так долго ждали. Легкий мандраж и абсолютное счастье: так можно описать уютный и обволакивающий, как все картины Вуди Аллена, аромат Tonka Cola, оставляющий после себя теплый ванильный шлейф.

Аромат Mancera Tonka Cola

Фигурка Funko Pop Star Wars Асока

Уже 12 марта выйдет сольный сериал о джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера Асоке Тано, поэтому всем фанаткам вселенной «Звездных войн» мы советуем подарить эту очаровательную фигурку сильной и смелой героини.

Фигурка Funko Pop Star Wars Асока

Ультрагигиеничная щетка для тела с массажем – новинка FOREO, которая эффективно борется с целлюлитом и высыпаниями благодаря тому, что как следует очищает тонизирует кожу за счет пульсаций T-Sonic. Девайсам шведского бренда доверяют звезды, в том числе Рита Ора и Эмма Коррин, и регулярно используют их в домашнем уходе. Щетка для тела LUNA 4 body станет прекрасным подарком для всех, кто давно искал рабочий гаджет для тела, выполняющий сразу несколько функций – от очищения до массажа, вызванивающего текстуру кожи.

Щетка для тела с массажем FOREO LUNA 4 body

Дерзкая толстовка питерского бренда Have A Nice Day, который славится своими лонгсливами, сшитыми из винтажных футболок и рубашек, с главными злодейками Disney Круэллой, Малефисентой, Гримхильдой и Урсулой оценят все поклонницы старого Disney, которые в любой непонятной ситуации пересматривают диснеевские мультфильмы, любимые с детства.

Толстовка Have A Nice Day со злодейками Disney

Добиться эффекта идеально ровной кожи, как на экране, поможет этот прекрасный тональный крем Clarins с увлажняющим эффектом. Он делает кожу матовой и ровной, а также уменьшает жирный блеск благодаря экстракту плодов земляничного дерева и придает сияние за счет экстракта каланхоэ. Средство можно наносить поверх сыворотки и использовать вместо увлажняющего крема. Тональный крем позволяет вашей коже светиться изнутри, как у голливудских актрис на ковровой дорожке, и легко может стать базовым подарком на любой праздник.

Увлажняющий тональный крем с матовым покрытием Clarins Skin Illusion Velvet

14 апреля выходит финальный сезон «Удивительной миссис Мейзел», рассказывающей о карьере стендап-комикессы. Сериал может похвастаться не только классной историей girl power, но и идеальным саундтреком. Поэтому если ваша подруга, сестра или девушка обожает энергетику и атмосферу «Миссис Мейзел» и у нее есть виниловый проигрыватель, пластинка с композициями Фрэнка Синатры, Луи Армстронга и Барбары Стрейзанд, звучащими во втором сезоне, как нельзя лучше подойдет в качестве подарка на 8 Марта.

Виниловая пластинка OST Marvelous Mrs. Maisel (Season Two)

Сыворотка космецевтической марки La Roche-Posay мгновенно придает коже сияние и борется с тусклым цветом лица благодаря 10-процентному витамину С в составе. Средство выравнивает тон и приводит кожу в чувство после холодов. Сыворотки с витамином С регулярно используют в уходе многие актрисы и модели, в том числе Джей Ло, Риз Уизерспун и Хейли Бибер. Средство станет отличным подарком всем, кто ценит эффективный и активный уход за кожей.

Антиоксидантная сыворотка для обновления кожи La Roche-Posay Vitamin C10

Футболка ЮНОСТЬ «Курьер»

Оверсайз-футболку с кадром и жизнеутверждающей надписью из культового советского фильма «Курьер» оценят все мечтатели-киноманы, а еще она легко может стать любой базовой вещью, из которой не захочется вылезать.

Футболка ЮНОСТЬ «Курьер»

Ниацинамид – еще один из активных ингредиентов в косметике, который высоко ценят звезды. Сыворотки с витамином В3 уменьшают воспаления, поэтому ими пользуются актрисы с проблемной кожей, включая Зендею и Беллу Торн, а также обладают антиэйдж-эффектом и разглаживают морщины. Средство Vichy Liftactiv понравится всем, кто хочет избавиться от постакне и неровностей.

Сыворотка комплексного действия с витамином B3 против пигментации и морщин Vichy Liftactiv Specialist

Подвеска, созданная наподобие того кулона с «сюрпризом», который носила интриганка из «Жестоких игр» Кэтрин Мёртей. Украшение придется по вкусу всем отчаянным киноманам, собирающим «сувениры» из любимых фильмов. Оно прекрасно сочетается с другими подвесками и отлично будет смотреться с монохромными луками.

Биколорная подвеска Poison Drop Carre’ Y Kath Star с паве из кристаллов

Прекрасный подарочный набор израильского бренда Zielinski & Rozen с гелем для душа с бодрящим ароматом розмарина и лимона, кремом для рук с ветивером и бергамотом и мылом с парфюмерной композицией Black Pepper, Amber & Neroli, ставшей визитной карточкой марки. Средства не только украсят любую полку в ванной, но и своими невероятными запахами будут напоминать вам о бьюти-рутине ваших любимых киногероинь, от Кэрри Бредшоу до Эмили Купер, которые всегда уделяют внимание приятным мелочам, особенно если речь идет об уходе.

Подарочный набор Zielinski & Rozen № 3

Занимательная игра для всех синемаголиков, которые любят проводить воскресный вечер в компании единомышленников. Это подарок, который скрасит любой праздник, когда вы с друзьями не знаете, чем себя занять. Карточки делятся на два типа: одни – с довольно сложными и запутанными описаниями культовых фильмов, название которых надо отгадать, а на других указаны возможные сюжеты лент знаменитых режиссеров, а игрокам надо угадать правильный вариант. «Про что кино?» – настоящая находка для всех киноманов, которые обожают карточные игры для компании.

Карточная настольная игра «Про что кино?»

Французскую натуральную косметику Caudalie обожают многие звезды – без их освежающей воды, к примеру, не представляет свою бьюти-рутину Роузи Хантингтон-Уайтли. Укрепляющая сыворотка Resveratrol Lift с гиалуроновой кислотой и ресвератролом обладает мощным антивозрастным действием и постепенно разглаживает мелкие морщинки и выравнивает кожу, делая ее более упругой, благодаря высокой концентрации активных веществ. Сыворотка Caudalie в качестве подарка подойдет всем, кто обожает натуральные и комфортные средства для лица.

Укрепляющая сыворотка Caudalie Resveratrol Lift

Все фанаты фолк-хоррора «Солнцестояние» – возрадуйтесь: 8 марта шокирующий и колоритный шедевр Ари Астера выходит в повторный прокат. Поэтому всем поклонницам фильма и Флоренс Пью советуем подарить один из авторских плакатов, вдохновленных эстетикой картины, которые сейчас продаются на «Озоне». Уверены, от такого сюрприза ваша Королева Мая будет в восторге!

Постер к фильму «Солнцестояние»

Набор Zeitun «Минуты нежности» позволяет почувствовать себя настоящей принцессой из диснеевских мультфильмов – нежное масло для душа и увлажняющее молочко для тела со сказочным ароматом дамасской розы позволяют превратить любой вечер в спа-церемонию. Такой подарок будет особенно актуален для тех, кто из-за постоянной суеты на работе забывает позаботиться о себе и посвятить пару минут для ухода за собой. Благодаря увлажняющим и смягчающим средствам с маслами Zeitun ваша кожа станет бархатистой и нежной сразу после первого использования.