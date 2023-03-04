Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов
Лучшие подарки для женщин, одержимых кино: от кулона из «Жестоких игр» до постера, вдохновленного «Солнцестоянием».
Шампунь и маска-кондиционер для волос PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER из линейки GLOW + RESTORE
Средства для блеска волос из линейки GLOW + RESTORE профессионального уходового бренда PHILOSOPHY, созданного известным колористом и стилистом Алексом Контье, понравятся всем, кто хочет, чтобы их локоны сияли, как в кино. Шампунь-бондинг помогает восстановить любой тип волос – от тонких до кудрявых. Благодаря протеинам и аминокислотам средство разглаживает кутикулу волоса, делая его визуально более послушным и здоровым. Маска-кондиционер из линейки GLOW + RESTORE глубоко питает волосы, восстанавливая их текстуру благодаря активной формуле с экстрактами зеленых листьев артишока и черного риса. Если использовать шампунь и смываемый уход вместе, ваши локоны будут блестеть не хуже, чем роскошная шевелюра Блейк Лайвли в любом фильме. Средства PHILOSOPHY станут идеальным подарком на 8 Марта для всех, кто хочет позаботиться о своих волосах профессионально, но в домашних условиях. Шампунь и маска для блеска сделают ваши локоны шелковистыми и упругими, как будто вы посетили голливудского стилиста.
Книга «Стивен Кинг. Король ужасов. Все экранизации книг мастера: от «Кэрри» до «Доктор Сон»
Этой весной в прокат выходит свежая экранизация «Детей кукурузы», поэтому любому фанату хорроров, снятых по произведениям Стивена Кинга, понравится книга, в которой собраны киноадаптации «Кэрри», «Оно», «Воспламеняющей взглядом» и «Сияния». Красивые иллюстрации, подробности со съемок и исследование влияния знаменитого мастера ужасов на кинематограф – то, что ждет всех обладателей книги Айана Натана.
Аромат Mancera Tonka Cola
Аромат французского нишевого бренда Mancera Tonka Cola сразит наповал любого киномана. Композиция, состоящая из колы с лимоном, корицы, вишни и ладана, создает незабываемое предвкушение перед просмотром фильма, который вы так долго ждали. Легкий мандраж и абсолютное счастье: так можно описать уютный и обволакивающий, как все картины Вуди Аллена, аромат Tonka Cola, оставляющий после себя теплый ванильный шлейф.
Фигурка Funko Pop Star Wars Асока
Уже 12 марта выйдет сольный сериал о джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера Асоке Тано, поэтому всем фанаткам вселенной «Звездных войн» мы советуем подарить эту очаровательную фигурку сильной и смелой героини.
Щетка для тела с массажем FOREO LUNA 4 body
Ультрагигиеничная щетка для тела с массажем – новинка FOREO, которая эффективно борется с целлюлитом и высыпаниями благодаря тому, что как следует очищает тонизирует кожу за счет пульсаций T-Sonic. Девайсам шведского бренда доверяют звезды, в том числе Рита Ора и Эмма Коррин, и регулярно используют их в домашнем уходе. Щетка для тела LUNA 4 body станет прекрасным подарком для всех, кто давно искал рабочий гаджет для тела, выполняющий сразу несколько функций – от очищения до массажа, вызванивающего текстуру кожи.
Толстовка Have A Nice Day со злодейками Disney
Дерзкая толстовка питерского бренда Have A Nice Day, который славится своими лонгсливами, сшитыми из винтажных футболок и рубашек, с главными злодейками Disney Круэллой, Малефисентой, Гримхильдой и Урсулой оценят все поклонницы старого Disney, которые в любой непонятной ситуации пересматривают диснеевские мультфильмы, любимые с детства.
Увлажняющий тональный крем с матовым покрытием Clarins Skin Illusion Velvet
Добиться эффекта идеально ровной кожи, как на экране, поможет этот прекрасный тональный крем Clarins с увлажняющим эффектом. Он делает кожу матовой и ровной, а также уменьшает жирный блеск благодаря экстракту плодов земляничного дерева и придает сияние за счет экстракта каланхоэ. Средство можно наносить поверх сыворотки и использовать вместо увлажняющего крема. Тональный крем позволяет вашей коже светиться изнутри, как у голливудских актрис на ковровой дорожке, и легко может стать базовым подарком на любой праздник.
Виниловая пластинка OST Marvelous Mrs. Maisel (Season Two)
14 апреля выходит финальный сезон «Удивительной миссис Мейзел», рассказывающей о карьере стендап-комикессы. Сериал может похвастаться не только классной историей girl power, но и идеальным саундтреком. Поэтому если ваша подруга, сестра или девушка обожает энергетику и атмосферу «Миссис Мейзел» и у нее есть виниловый проигрыватель, пластинка с композициями Фрэнка Синатры, Луи Армстронга и Барбары Стрейзанд, звучащими во втором сезоне, как нельзя лучше подойдет в качестве подарка на 8 Марта.
Антиоксидантная сыворотка для обновления кожи La Roche-Posay Vitamin C10
Сыворотка космецевтической марки La Roche-Posay мгновенно придает коже сияние и борется с тусклым цветом лица благодаря 10-процентному витамину С в составе. Средство выравнивает тон и приводит кожу в чувство после холодов. Сыворотки с витамином С регулярно используют в уходе многие актрисы и модели, в том числе Джей Ло, Риз Уизерспун и Хейли Бибер. Средство станет отличным подарком всем, кто ценит эффективный и активный уход за кожей.
Футболка ЮНОСТЬ «Курьер»
Оверсайз-футболку с кадром и жизнеутверждающей надписью из культового советского фильма «Курьер» оценят все мечтатели-киноманы, а еще она легко может стать любой базовой вещью, из которой не захочется вылезать.
Сыворотка комплексного действия с витамином B3 против пигментации и морщин Vichy Liftactiv Specialist
Ниацинамид – еще один из активных ингредиентов в косметике, который высоко ценят звезды. Сыворотки с витамином В3 уменьшают воспаления, поэтому ими пользуются актрисы с проблемной кожей, включая Зендею и Беллу Торн, а также обладают антиэйдж-эффектом и разглаживают морщины. Средство Vichy Liftactiv понравится всем, кто хочет избавиться от постакне и неровностей.
Биколорная подвеска Poison Drop Carre’ Y Kath Star с паве из кристаллов
Подвеска, созданная наподобие того кулона с «сюрпризом», который носила интриганка из «Жестоких игр» Кэтрин Мёртей. Украшение придется по вкусу всем отчаянным киноманам, собирающим «сувениры» из любимых фильмов. Оно прекрасно сочетается с другими подвесками и отлично будет смотреться с монохромными луками.
Подарочный набор Zielinski & Rozen № 3
Прекрасный подарочный набор израильского бренда Zielinski & Rozen с гелем для душа с бодрящим ароматом розмарина и лимона, кремом для рук с ветивером и бергамотом и мылом с парфюмерной композицией Black Pepper, Amber & Neroli, ставшей визитной карточкой марки. Средства не только украсят любую полку в ванной, но и своими невероятными запахами будут напоминать вам о бьюти-рутине ваших любимых киногероинь, от Кэрри Бредшоу до Эмили Купер, которые всегда уделяют внимание приятным мелочам, особенно если речь идет об уходе.
Карточная настольная игра «Про что кино?»
Занимательная игра для всех синемаголиков, которые любят проводить воскресный вечер в компании единомышленников. Это подарок, который скрасит любой праздник, когда вы с друзьями не знаете, чем себя занять. Карточки делятся на два типа: одни – с довольно сложными и запутанными описаниями культовых фильмов, название которых надо отгадать, а на других указаны возможные сюжеты лент знаменитых режиссеров, а игрокам надо угадать правильный вариант. «Про что кино?» – настоящая находка для всех киноманов, которые обожают карточные игры для компании.
Укрепляющая сыворотка Caudalie Resveratrol Lift
Французскую натуральную косметику Caudalie обожают многие звезды – без их освежающей воды, к примеру, не представляет свою бьюти-рутину Роузи Хантингтон-Уайтли. Укрепляющая сыворотка Resveratrol Lift с гиалуроновой кислотой и ресвератролом обладает мощным антивозрастным действием и постепенно разглаживает мелкие морщинки и выравнивает кожу, делая ее более упругой, благодаря высокой концентрации активных веществ. Сыворотка Caudalie в качестве подарка подойдет всем, кто обожает натуральные и комфортные средства для лица.
Постер к фильму «Солнцестояние»
Все фанаты фолк-хоррора «Солнцестояние» – возрадуйтесь: 8 марта шокирующий и колоритный шедевр Ари Астера выходит в повторный прокат. Поэтому всем поклонницам фильма и Флоренс Пью советуем подарить один из авторских плакатов, вдохновленных эстетикой картины, которые сейчас продаются на «Озоне». Уверены, от такого сюрприза ваша Королева Мая будет в восторге!
Подарочный набор Zeitun «Минуты нежности»
Набор Zeitun «Минуты нежности» позволяет почувствовать себя настоящей принцессой из диснеевских мультфильмов – нежное масло для душа и увлажняющее молочко для тела со сказочным ароматом дамасской розы позволяют превратить любой вечер в спа-церемонию. Такой подарок будет особенно актуален для тех, кто из-за постоянной суеты на работе забывает позаботиться о себе и посвятить пару минут для ухода за собой. Благодаря увлажняющим и смягчающим средствам с маслами Zeitun ваша кожа станет бархатистой и нежной сразу после первого использования.