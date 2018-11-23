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Киноафиша Рецензии «Нация убийц»: Рецензия Киноафиши

«Нация убийц»: Рецензия Киноафиши

23 ноября 2018 00:00
«Нация убийц»: Рецензия Киноафиши
«Судная ночь» отдельно взятого городка

Маленький городок Салем (и отсылка к знаменитой «охоте на ведьм» не случайна) живёт самой обычной жизнью. Девушки-подростки тусуются, отправляют друг другу селфики, обсуждают парней и секс. И всё идёт своим чередом, пока в общий доступ не сливают компромат на мэра города. Следом за этим в интернете появляются и личные данные директора школы, а потом и почти всех жителей. И, как выясняется, каждому было что скрывать от других. Люди уже не доверяют друг другу и ищут виноватого. Им и оказывается главная героиня фильма Лили. Сначала её ловят на неблаговидном поступке, а потом и вовсе обвиняют, что именно она — тот самый хакер, который слил все данные. И теперь Лили со своими подругами должна спасаться от гнева обезумевшей толпы.

Кадр из фильма «Нация убийц»
Кадр из фильма «Нация убийц»

Возможно, реклама этого фильма построена не лучшим образом. Яркие цвета, красные плащи, кровавые перестрелки — вот что бросается в глаза, когда видишь промо «Нации убийц». Да и само название от таких картинок настраивает если не на атмосферный трэш, то хотя бы на очередную копию «Судной ночи» с тотальным массовым насилием. Но режиссёр Сэм Левинсон (кстати, сын легендарного Барри Левинсона) не спешит развлекать аттракционами с убийствами, лишь заманивая зрителя этой яркостью. Вместо «Судной ночи» он подкидывает несколько идей из «Идеальных незнакомцев» — что если близкие люди узнают о тайной переписке друг друга? Только в «Нации убийц» эта идея не остаётся в рамках одной группы друзей, а показывает атмосферу насквозь прогнившего общества. И словно с издёвкой прямо после титров перечисляют всю жестокость, которая будет в фильме: от школьной травли до гомофобии и сексизма. А с издёвкой потому что в нынешнем мире это выглядит не предупреждением, а очередной рекламой.

Кадр из фильма «Нация убийц»
Кадр из фильма «Нация убийц»

И именно об этом он будет говорить дальше. Что общество очень падко на слухи и любую «желтуху», и что толпа легко начинает травить любого за его недостатки, забывая о собственных стыдных поступках. И здесь можно немного посетовать, что большая часть этих идей подаётся без какой-либо художественности. Но, похоже, некая «топорность» здесь совершенно осознанная, ведь всё остальное сделано очень изящно — особенно радует операторская работа. Кадр переворачивается, дробится на части, показывает съёмки из телефона, а то и вовсе даёт пару минут без монтажа. Но мелькание камеры, разделение экрана и многие другие приёмы даже не раздражают, поскольку идеально вписываются в атмосферу постоянного переключения внимания и бездумного проведения времени молодёжью.

Кадр из фильма «Нация убийц»
Кадр из фильма «Нация убийц»

К тому же всё это идеально стыкуется с музыкой, которая не просто служит фоном, а включается именно по щелчку пальцев героини и дополняет события текстами (не «Малыш на драйве», конечно, но попытка неплохая). Правда, увы, во всей этой красоте не хватает места актёрской игре. И даже если говорить о главных героинях, то одна из них не запоминается вовсе, а остальные выглядят скорее шаблонами, а не настоящими людьми. А уж о второстепенных персонажах и говорить не приходится, даже Билл Скарсгард здесь совершает исключительно предсказуемые поступки. Но всё-так грубость подачи не кажется проявлением отсутствия таланта, она здесь просто необходима. Левинсон не даёт темы для размышлений, он просто кидает всю пошлость прямо в лицо, возводя её в абсолют и делая так, что даже обнажённые тела юных героинь выглядят не проявлением сексуальности, а напоминанием о единственных ценностях нашего общества.

Кадр из фильма «Нация убийц»
Кадр из фильма «Нация убийц»

И да, «нашего» здесь не ошибка. Несмотря на то, что действие протекает в стереотипном американском городке, а на фоне всех мерзких событий иронично развеваются звёздно-полосатые флаги, история совершенно универсальна. И если кажется, что некоторые темы слишком уж преувеличены, что за простую «обнажёнку» так не травят, что закомплексованные парни не издеваются над другими за близость с девушками, что родители не могут выбросить рыдающую дочь из дома — просто откройте новости в соцсетях или популярные треды в твиттере. И реалистичность этого фильма обрушится на вас кирпичной стеной.

Кадр из фильма «Нация убийц»
Кадр из фильма «Нация убийц»

На первый взгляд «Нация убийц» преподносит очень простые истины: в интернете нет анонимности, каждый что-то скрывает от близких, стадный инстинкт очень опасен. Но, похоже, автор не пытался чему-то научить, он просто ставит кривое зеркало перед обществом, напоминая о том, как люди легко срываются на жестокость и вечно ищут кого-то, кто виноват в их собственных бедах. И именно поэтому в жёсткой и грубой драме появилась концовка, будто заимствованная у Тарантино: девушки в красных плащах и с оружием. Пусть так, всё главное уже показано раньше, напоследок можно просто развлечь зрителя, добавив финалу «плакатности». Может быть развязка и оказалась слишком плоской. Но всё равно, обдумывать будут не финал, а сами события и свою возможную реакцию на подобное. Ведь всё это слишком близко почти каждому, только вслух никто не признается.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Нация убийц»

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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