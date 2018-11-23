«Нация убийц»: Рецензия Киноафиши

«Судная ночь» отдельно взятого городка

Маленький городок Салем (и отсылка к знаменитой «охоте на ведьм» не случайна) живёт самой обычной жизнью. Девушки-подростки тусуются, отправляют друг другу селфики, обсуждают парней и секс. И всё идёт своим чередом, пока в общий доступ не сливают компромат на мэра города. Следом за этим в интернете появляются и личные данные директора школы, а потом и почти всех жителей. И, как выясняется, каждому было что скрывать от других. Люди уже не доверяют друг другу и ищут виноватого. Им и оказывается главная героиня фильма Лили. Сначала её ловят на неблаговидном поступке, а потом и вовсе обвиняют, что именно она — тот самый хакер, который слил все данные. И теперь Лили со своими подругами должна спасаться от гнева обезумевшей толпы.

Кадр из фильма «Нация убийц»

Возможно, реклама этого фильма построена не лучшим образом. Яркие цвета, красные плащи, кровавые перестрелки — вот что бросается в глаза, когда видишь промо «Нации убийц». Да и само название от таких картинок настраивает если не на атмосферный трэш, то хотя бы на очередную копию «Судной ночи» с тотальным массовым насилием. Но режиссёр Сэм Левинсон (кстати, сын легендарного Барри Левинсона) не спешит развлекать аттракционами с убийствами, лишь заманивая зрителя этой яркостью. Вместо «Судной ночи» он подкидывает несколько идей из «Идеальных незнакомцев» — что если близкие люди узнают о тайной переписке друг друга? Только в «Нации убийц» эта идея не остаётся в рамках одной группы друзей, а показывает атмосферу насквозь прогнившего общества. И словно с издёвкой прямо после титров перечисляют всю жестокость, которая будет в фильме: от школьной травли до гомофобии и сексизма. А с издёвкой потому что в нынешнем мире это выглядит не предупреждением, а очередной рекламой.

Кадр из фильма «Нация убийц»

И именно об этом он будет говорить дальше. Что общество очень падко на слухи и любую «желтуху», и что толпа легко начинает травить любого за его недостатки, забывая о собственных стыдных поступках. И здесь можно немного посетовать, что большая часть этих идей подаётся без какой-либо художественности. Но, похоже, некая «топорность» здесь совершенно осознанная, ведь всё остальное сделано очень изящно — особенно радует операторская работа. Кадр переворачивается, дробится на части, показывает съёмки из телефона, а то и вовсе даёт пару минут без монтажа. Но мелькание камеры, разделение экрана и многие другие приёмы даже не раздражают, поскольку идеально вписываются в атмосферу постоянного переключения внимания и бездумного проведения времени молодёжью.

Кадр из фильма «Нация убийц»

К тому же всё это идеально стыкуется с музыкой, которая не просто служит фоном, а включается именно по щелчку пальцев героини и дополняет события текстами (не «Малыш на драйве», конечно, но попытка неплохая). Правда, увы, во всей этой красоте не хватает места актёрской игре. И даже если говорить о главных героинях, то одна из них не запоминается вовсе, а остальные выглядят скорее шаблонами, а не настоящими людьми. А уж о второстепенных персонажах и говорить не приходится, даже Билл Скарсгард здесь совершает исключительно предсказуемые поступки. Но всё-так грубость подачи не кажется проявлением отсутствия таланта, она здесь просто необходима. Левинсон не даёт темы для размышлений, он просто кидает всю пошлость прямо в лицо, возводя её в абсолют и делая так, что даже обнажённые тела юных героинь выглядят не проявлением сексуальности, а напоминанием о единственных ценностях нашего общества.

Кадр из фильма «Нация убийц»

И да, «нашего» здесь не ошибка. Несмотря на то, что действие протекает в стереотипном американском городке, а на фоне всех мерзких событий иронично развеваются звёздно-полосатые флаги, история совершенно универсальна. И если кажется, что некоторые темы слишком уж преувеличены, что за простую «обнажёнку» так не травят, что закомплексованные парни не издеваются над другими за близость с девушками, что родители не могут выбросить рыдающую дочь из дома — просто откройте новости в соцсетях или популярные треды в твиттере. И реалистичность этого фильма обрушится на вас кирпичной стеной.

Кадр из фильма «Нация убийц»

На первый взгляд «Нация убийц» преподносит очень простые истины: в интернете нет анонимности, каждый что-то скрывает от близких, стадный инстинкт очень опасен. Но, похоже, автор не пытался чему-то научить, он просто ставит кривое зеркало перед обществом, напоминая о том, как люди легко срываются на жестокость и вечно ищут кого-то, кто виноват в их собственных бедах. И именно поэтому в жёсткой и грубой драме появилась концовка, будто заимствованная у Тарантино: девушки в красных плащах и с оружием. Пусть так, всё главное уже показано раньше, напоследок можно просто развлечь зрителя, добавив финалу «плакатности». Может быть развязка и оказалась слишком плоской. Но всё равно, обдумывать будут не финал, а сами события и свою возможную реакцию на подобное. Ведь всё это слишком близко почти каждому, только вслух никто не признается.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Нация убийц»