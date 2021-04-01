«В ринге только девушки»: Рецензия Киноафиши

В жизни Анны (Малин Акерман) началась черная полоса. Сплошное невезение — от мелких неурядиц вроде эвакуации машины до находящегося на грани банкротства бизнеса. Держать кофейню оказывается невыгодно: посетителей практически нет, из завсегдатаев только знакомые, редкие случайные прохожие да соседи по улице. В душе также потемки: Анна не оправилась после смерти матери, тогда как её отец (Кевин Нэш) не стал долго держать траур, найдя утешение в объятиях мужчины. От новостей удивительных — к шокирующим. По глупости Анна сжигает собственную кофейню. Страховки нет, налоговая шлет настойчивые уведомления о долгах. Вскоре лучшая подруга Анны приводит девушку в подпольный женский клуб, где «отводят душу», бросают вызовы и придерживаются правила держать регулярные сборища на ринге втайне. Единственная возможность избавиться от проблем — подраться, никого не щадя. Но, чтобы победить и показать прежде всего самой себе, на что она способна, Анна решает найти тренера. Впереди изнуряющие упражнения, закалка силы духа, бесполезные нравоучения, но, главное, результат и успокоение, которого особенно не хватает, когда все твое настоящее вот-вот безвозвратно развалится на части.

В ринге только девушки

Такие фильмы непременно находят свою аудиторию, какими бы беззубыми они ни были. Состояние, когда все падает из рук, бесконечный стресс и непонимание, как дальше жить, — знакомая модель обстоятельств, низшая точка, из которой только птицей феникс переродиться. Терапией в борьбе с апатией может выступить что угодно. Например, бой на ринге. Или любой другой вид спорта. Одна из популярнейших тем в комедиях последних лет — это борьба мужчин с кризисом среднего возраста при помощи какого-либо хобби, зачастую абсурдного, например, синхронного плавания. Спасает чувство общности, осознание, что ты не один — тогда не так страшно бороться с обстоятельствами. Именно этот воодушевляющий эффект должен помочь аудитории справиться с происходящим в реальности, вне зависимости от того, хорошо рассказана эта история или нет. Достаточно эмоциональной сцепки с Анной, навязчивого чувства опустошения и беспорядка (прежде всего в голове), чтобы не обращать внимания на неловкие шутки, карикатурных второстепенных персонажей и общую местечковость.

В ринге только девушки

«Ринг» по качеству исполнения выглядит как снятое друзьями кино, где процесс дуракаваляния был превыше заготовленного заранее текста. Здесь необременительно дерутся, конфликты напоминают разборки в старшей школе (отношения задиры и новичка), а Алек Болдуин играет вечно пьяного сенсея, который преподает технику боя, основываясь на видеоуроках на YouTube. Акерман — обаятельная актриса, в Голливуде незаслуженно отошедшая на второй план. «Ринг» для нее — такой же акт примирения с действительностью, каким он, по идее, должен быть для зрителя. Проект для нее настолько значим, что она выступила еще и сопродюсером. Проигравших, в самом деле, нет. Это комедия — в лучшем и худшем смысле — пришедшая из начала нулевых. Неловко, но достаточно уместно воспроизводящая мотив внутреннего бунта, запрос на который был среди аудитории после премьеры «Бойцовского клуба». Времена меняются, и сейчас даже такая анархическая модель, как закрытое сообщество для драк, будет трактоваться как материал для сентиментальной комедии, где важнее всего не самоутвердиться за счет победы над слабым, а преодолеть собственные комплексы и страхи. Для тех, кому этих вводных недостаточно, в наличии несколько шуток, обыгрывающих общность «Ринга» с «Коброй Кай» или «Карате-пацаном», сюжеты которых и по сей день воспроизводятся вполне успешно, без тени иронии.