«Мадам Паутина»: Рецензия Киноафиши

Мадам Паутина в комиксах — парализованная слепая старушка, помогающая Питеру Паркеру своим умением предсказывать будущее. Фильм эту концепцию обновляет. Теперь главная героиня, Кассандра Уэбб, — молодая девушка. Она работает фельдшером, рассекает улицы на служебном автомобиле, а дружит исключительно с котом да своим коллегой Беном. Тем самым дядей Беном, который пока только готовится к рождению племянника.

Химия между Дакотой Джонсон и Адамом Скоттом почти осязаема. Ее героиня — саркастичная, замкнутая, немного социофобная, в то время как он — легкий и добродушный. Вместе они создают отличный коктейль противоположностей, заслуживающий отдельного спин-оффа об их рабочих буднях. Ситкомный потенциал пары, кажется, бросился в глаза и оператору. Вдохновившись «Офисом» , он постоянно использует резкое зумирование. Прием можно было списать на неудавшуюся шутку, если бы к нему вновь не обратились во второй половине фильма. Добавьте к этому грубые склейки, десяток голландских углов без повода — и получите крепкий антипример для любого курса по кинематографии.

Нелепо снятые, но интересные приключения фельдшеров заканчиваются, когда фильм вспоминает о своей супергеройской составляющей. Беременная мать Кэсси исследовала уникальный вид пауков в Перу, что аукнулось главной героине спустя 30 лет. После клинической смерти она не начинает стрелять паутиной, но зато видит будущее. Обретение способностей и финальная битва с их максимальным применением настолько были неинтересны отделу по компьютерной графике, что больше напоминает кат-сцены в игре, чем серьезные витки в развитии нового персонажа.

Мадам Паутина

Обнаруженный дар Кэсси быстро приводит ее к мужчине в паучьем костюме. Тот тоже видит картины будущего, и в каждой из них три незнакомые молодые девушки пытаются его убить. Предотвратить свою гибель — логичная мотивация злодея, но его характер и изначальная мотивация во всей этой истории существуют где-то за кадром. Мужчине остается лишь ползать по потолку и гоняться за школьницами.

Словно раздраженная няня, Джонсон тоже бегает за девочками, стараясь их защитить, бурча и прерывая их танцы на столе под Бритни Спирс . Есть в этом поведении отличительная от остальных супергеройских фильмов черта. Джонсон не присуща буффонада большинства героев Marvel. Она ко всему относится с усмешкой и усталостью из-за постоянной необходимости объяснять суперсилы, которые сама толком не понимает. Из их разношерстной команды мог бы родиться яркий женский фильм в духе «Хищных птиц» , но сценаристы не потрудились вывести подопечных главной героини за пределы карикатуры на подростков.

Мадам Паутина

Самая нелепая из троицы — звезда Сидни Суини . Актрисе 26 лет, но ее наряжают в школьную мини-юбку и заставляют смущенно поправлять очки, словно та проходит прослушивание в порнофильм. Особенно неловко это смотрится из-за того, что другая картина со Суини «Кто угодно, кроме тебя» до сих пор идет в зарубежных кинотеатрах параллельно с «Мадам Паутиной». Там Суини львиную долю фильма ходит в бикини и соблазняется накачанным Гленом Пауэллом . Ее паучьи коллеги молодятся более органично, но не выдают нечто большее, чем пару клишированных фраз. Также в незначительных ролях здесь появляются талантливые актрисы Эмма Робертс и Заша Мэмет . Приятному актерскому ансамблю не удается вытянуть на себе запутанную паутину плохого сценария.

Порой за рекламной интеграцией Pepsi следить более увлекательно, чем за течением беседы персонажей. Целую сцену Кэсси крутит банку с напитком брендом к зрителю и никак не может решиться открыть. В сегодняшний кризис жанра можно не удивляться столь нескрываемой жажде продюсеров заработать денег если не на билетах, так хоть на рекламе. Правда, и тут поблажка не спасает: на днях трейлер «Дэдпула и Росомахи» стал самым просматриваемым в истории. Значит, массовый зритель совсем не охладел к супергероике, как считалось. Это «Мадам Паутина» решила не тратить силы на крепкий сюжет и хорошую графику.

Мадам Паутина