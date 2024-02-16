«Мадам Паутина»: Рецензия Киноафиши
Дакота Джонсон и запутанная паутина сценария.
Мадам Паутина в комиксах — парализованная слепая старушка, помогающая Питеру Паркеру своим умением предсказывать будущее. Фильм эту концепцию обновляет. Теперь главная героиня, Кассандра Уэбб, — молодая девушка. Она работает фельдшером, рассекает улицы на служебном автомобиле, а дружит исключительно с котом да своим коллегой Беном. Тем самым дядей Беном, который пока только готовится к рождению племянника.
Химия между Дакотой Джонсон и Адамом Скоттом почти осязаема. Ее героиня — саркастичная, замкнутая, немного социофобная, в то время как он — легкий и добродушный. Вместе они создают отличный коктейль противоположностей, заслуживающий отдельного спин-оффа об их рабочих буднях. Ситкомный потенциал пары, кажется, бросился в глаза и оператору. Вдохновившись «Офисом», он постоянно использует резкое зумирование. Прием можно было списать на неудавшуюся шутку, если бы к нему вновь не обратились во второй половине фильма. Добавьте к этому грубые склейки, десяток голландских углов без повода — и получите крепкий антипример для любого курса по кинематографии.
Нелепо снятые, но интересные приключения фельдшеров заканчиваются, когда фильм вспоминает о своей супергеройской составляющей. Беременная мать Кэсси исследовала уникальный вид пауков в Перу, что аукнулось главной героине спустя 30 лет. После клинической смерти она не начинает стрелять паутиной, но зато видит будущее. Обретение способностей и финальная битва с их максимальным применением настолько были неинтересны отделу по компьютерной графике, что больше напоминает кат-сцены в игре, чем серьезные витки в развитии нового персонажа.
Обнаруженный дар Кэсси быстро приводит ее к мужчине в паучьем костюме. Тот тоже видит картины будущего, и в каждой из них три незнакомые молодые девушки пытаются его убить. Предотвратить свою гибель — логичная мотивация злодея, но его характер и изначальная мотивация во всей этой истории существуют где-то за кадром. Мужчине остается лишь ползать по потолку и гоняться за школьницами.
Словно раздраженная няня, Джонсон тоже бегает за девочками, стараясь их защитить, бурча и прерывая их танцы на столе под Бритни Спирс. Есть в этом поведении отличительная от остальных супергеройских фильмов черта. Джонсон не присуща буффонада большинства героев Marvel. Она ко всему относится с усмешкой и усталостью из-за постоянной необходимости объяснять суперсилы, которые сама толком не понимает. Из их разношерстной команды мог бы родиться яркий женский фильм в духе «Хищных птиц», но сценаристы не потрудились вывести подопечных главной героини за пределы карикатуры на подростков.
Самая нелепая из троицы — звезда Сидни Суини. Актрисе 26 лет, но ее наряжают в школьную мини-юбку и заставляют смущенно поправлять очки, словно та проходит прослушивание в порнофильм. Особенно неловко это смотрится из-за того, что другая картина со Суини «Кто угодно, кроме тебя» до сих пор идет в зарубежных кинотеатрах параллельно с «Мадам Паутиной». Там Суини львиную долю фильма ходит в бикини и соблазняется накачанным Гленом Пауэллом. Ее паучьи коллеги молодятся более органично, но не выдают нечто большее, чем пару клишированных фраз. Также в незначительных ролях здесь появляются талантливые актрисы Эмма Робертс и Заша Мэмет. Приятному актерскому ансамблю не удается вытянуть на себе запутанную паутину плохого сценария.
Порой за рекламной интеграцией Pepsi следить более увлекательно, чем за течением беседы персонажей. Целую сцену Кэсси крутит банку с напитком брендом к зрителю и никак не может решиться открыть. В сегодняшний кризис жанра можно не удивляться столь нескрываемой жажде продюсеров заработать денег если не на билетах, так хоть на рекламе. Правда, и тут поблажка не спасает: на днях трейлер «Дэдпула и Росомахи» стал самым просматриваемым в истории. Значит, массовый зритель совсем не охладел к супергероике, как считалось. Это «Мадам Паутина» решила не тратить силы на крепкий сюжет и хорошую графику.
При этом в фильме можно почувствовать скрытое очарование. Разворачивающийся в начале нулевых, он сам будто снят в то время. Где-то между «Женщиной-кошкой» и «Фантастической четверкой», до рождения «Железного человека», перевернувшего весь жанр. Глупое развлечение, использующее пафосные фразы, тогда еще не успевшие стать клише. Создатели не пользуются ностальгической комичностью своего произведения, продолжая паразитировать на современной эпохе франшиз. «Мадам Паутина» оказывается лишь двухчасовым прологом к реальному сюжету фильма. Фильма, на который уже больше никто не даст денег, и, чтобы увидеть это будущее, даже не потребуется пережить укус паука.