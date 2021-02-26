«Друзья навсегда»: Рецензия Киноафиши

У журналиста Мэтта (Кейси Аффлек) заболевает жена. Гром среди ясного неба — неоперабельный рак в терминальной стадии. Денег не так уж много, а тут очень кстати подвернулась очередная командировка, но не оставлять же супругу в одиночестве. Разве что старый друг из колледжа Дэйн (Джейсон Сигел) согласится помочь, пока его не будет рядом. Ему все равно некуда деваться — нет ни стабильной работы, ни амбиций, как у Мэтта, ни личной жизни (с отношениями парню много лет не везет). Дэйн устраивается дома у друга и неожиданно для всех становится незаменимой частью раздавленной горем семьи. Он ловко сводит на нет скандалы, подставляет умирающей Николь (Дакота Джонсон) плечо, а впоследствии — не только его.

Драма «Друзья навсегда» (в оригинале The Friend) — тот случай, когда популярная статья журналиста просто не могла остаться без экранизации. В 2015 году в Esquire вышел материал «Друг: Любовь — недостаточно большое слово» о перипетиях дружбы с Дэйном (имена в фильме оставили без изменений), который посвятил свою жизнь помощи его семье в один из самых тяжелых для нее периодов. Все это продолжалось более двух лет: диагноз супруге Мэтта поставили в 2012-м, а умерла она в 2014 году. Но знание финала не делает кино предсказуемым или тривиальным. Более того, режиссер не ставит цели выдавить из зрителя побольше слез. Постановка не спекулирует на тяжелом диагнозе, а также не акцентирует внимание на деталях течения этого непростого заболевания. К счастью, обошлись без надрывных крупных планов и ностальгических рапид.

Друзья навсегда

«Друзья навсегда» не пользуется и приемами документалистики, несмотря на бэкграунд создателей. Дебютная работа постановщицы Габриэлы Каупертвэйт — документальная картина-расследование «Черный плавник» о тяжелых условиях, в которых живут косатки в неволе. Причем начинается этот рассказ с трагического эпизода, в результате которого утонула дрессировщица в парке развлечений, а заканчивается выводами о том, что в таком положении животных стоит в первую очередь винить гнилое человеческое нутро. Сценарий «Друзей навсегда» в целом несильно отклоняется в сторону от содержания оригинальной статьи, в которой Мэтт описывает их необычные для окружающих отношения.

Стоит пояснить, что о диагнозе Николь долгое время было решено никому не сообщать. Не знали о нем даже ее собственные родители (спорное решение, но оставим суждение о нем за скобками), тем более соседи в округе. И появление второго мужчины в доме в тот период, когда муж находится в командировке, а потом, не возвращаясь домой, отправляется в следующую поездку, воспринималось, мягко говоря, спорно. Джейсон Сигел (Маршалл Эриксен из «Как я встретил вашу маму») выдал, пожалуй, одну из сильнейших ролей в своей непродолжительной на сегодняшний день карьере. Ни безбашенный образ Ника в «Чудики и чокнутые», ни амплуа помешанного на сексе Джея из «Домашнее видео: Только для взрослых» не сравнятся с многогранной фигурой Дэйна, сыгранной актером без капли фальши.

Друзья навсегда

В фильме имеются флешбэки, в которых раскрываются взаимоотношения главных героев во времена колледжа и позже (этим картина, пожалуй, дополняет изложенное в Esquire). Персонаж Сигела долгие годы жил будто «на автомате»: обычная работа, случайные связи, никаких целей и устремлений. Появление в доме Мэтта и Николь буквально меняет его жизнь, переворачивая ее с ног на голову. При этом Каупертвэйт внимательно разбирает его страхи, опасения, мотивы и комплексы — дело не в банальном альтруизме, а в искреннем (и, что немаловажно, осознанном) понимании, что в данной точке времени и пространства его место именно здесь, рядом с персонажем Дакоты Джонсон.

Не взирая на общественное осуждение и столкновение с Мэттом (да, в истории есть место и любовному подтексту, как это ни парадоксально, когда мы говорим о фильме, в центре которого смертельный диагноз), Дэйн не страдает от дум о несбыточных мечтах и не считает, что помощь близкому человеку — не столь значимая трата времени. Немало внимания уделяется и самому Мэтту. Драматическое амплуа Кейси Аффлека, которое в полной мере проявилось в картине «Манчестер у моря», рвет в клочья и здесь, хотя в целом у Мэтта не так много экранного времени по сравнению с Дэйном.

Друзья навсегда

В некотором роде «Друзья навсегда» — ответ бесчисленному множеству байопиков о гениях, которые положили жизни, чтобы остаться в истории человечества. Картина Габриэлы Каупертвэйт — о том, что можно остаться в истории совершенно конкретных людей, сделав для них ничуть не меньше, чем условный сделали Стив Джобс или Альберт Эйнштейн для всего мира. Великими нас делают не соответствующие свершения, но осознание масштабов. И, конечно, это кино о великой силе человечности, которая живет внутри каждого из нас. Но иногда крепко спит.

«Друзья навсегда» — трогательная история о дружбе, великодушии и проживании горя не один на один. Если вы ищете развлекательное кино, вам не сюда; лента Габриэлы Каупертвэйт — из другого «теста».