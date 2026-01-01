Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Элоиза Мамфорд
Eloise Mumford
Киноафиша
Персоны
Элоиза Мамфорд
Элоиза Мамфорд
Eloise Mumford
Дата рождения
24 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Олимпия, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Чикаго в огне
(2012)
7.1
Алекс Кросс
(2024)
7.1
Рождество с Холли
(2012)
Фильмография Элоиза Мамфорд
7.1
Алекс Кросс
криминал, триллер, детектив
2024, США
6.7
Парни что надо
драма, исторический
2020, США
6.3
Стендапер по жизни
Standing Up, Falling Down
комедия, драма
2019, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Пятьдесят оттенков свободы
Fifty Shades Freed
мелодрама
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker
драма, мелодрама
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Ночь только начинается
The Night Is Young
комедия, мелодрама
2017, США
4.3
Пятьдесят оттенков серого
Fifty Shades of Grey
драма, мелодрама
2015, США
Смотреть трейлер
6.4
Как раз под Рождество
Just in Time for Christmas
комедия, мелодрама
2015, США / Канада
Показать еще
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Не «Олдскул» и не «Бригада»: Беляев выбрал российский сериал, который считает эталоном. Спойлер — его снял Урсуляк
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить