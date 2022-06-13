В ритме ча-ча-ча, 2022

Жанр драмы в этом фильме не проигрывается через надрыв, излишнюю эмоциональность и мрачную цветокоррекцию. Персонажи предпочитают не разбираться друг с другом на повышенных тонах, а наоборот – оберегают, не позволяют таить обиды и вызывать гнев. Главные герои с чуткостью и нежностью относятся к близким, тем самым не давая волю чувствам из-за невозможности любви – в этом и заключается драма.

Фильм томит зрителей в ожидании хэппи-энда, не позволяя слишком сильно переживать за героев. В ленте нет демонстрации тяжелых жизненных обстоятельств, а все что мешает персонажам – собственные рамки и убеждения. Фильм погружает в легкую и светлую грусть.

Лента пронизана теплотой, начиная от непринужденных диалогов, улыбчивых героев, заканчивая приятной цветокоррекцией, атмосферой праздника и хорошего вечера за посиделками с друзьями. Вокруг царит любовь, и каждый из героев старается неумело примерить ее на себя.

Взрослые персонажи ведут себя наравне с детьми и не скатываются в быт, тяжелые разговоры и внутренние неразрешимые конфликты. Даже запутавшиеся герои находят выход из положения и приходят к тому, чего им не хватает.