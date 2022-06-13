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В ритме ча-ча-ча В ритме ча-ча-ча
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Cha Cha Real Smooth

В ритме ча-ча-ча, 2022

2022 / США
8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жанр драмы в этом фильме не проигрывается через надрыв, излишнюю эмоциональность и мрачную цветокоррекцию. Персонажи предпочитают не разбираться друг с другом на повышенных тонах, а наоборот – оберегают, не позволяют таить обиды и вызывать гнев. Главные герои с чуткостью и нежностью относятся к близким, тем самым не давая волю чувствам из-за невозможности любви – в этом и заключается драма.

Фильм томит зрителей в ожидании хэппи-энда, не позволяя слишком сильно переживать за героев. В ленте нет демонстрации тяжелых жизненных обстоятельств, а все что мешает персонажам – собственные рамки и убеждения. Фильм погружает в легкую и светлую грусть.

Лента пронизана теплотой, начиная от непринужденных диалогов, улыбчивых героев, заканчивая приятной цветокоррекцией, атмосферой праздника и хорошего вечера за посиделками с друзьями. Вокруг царит любовь, и каждый из героев старается неумело примерить ее на себя.

Взрослые персонажи ведут себя наравне с детьми и не скатываются в быт, тяжелые разговоры и внутренние неразрешимые конфликты. Даже запутавшиеся герои находят выход из положения и приходят к тому, чего им не хватает.

Впервые лента была представлена на кинофестивале «Сандэнс» в 2022 году. Фильм получил приз зрительский симпатий от драматического конкурса США, а также был номинирован на главный приз жюри. Режиссер Купер Рэфф на международном кинофестивале в Палм-Спрингс был удостоен главной награды за лучшую постановку.

Фильм планировали выпустить в ограниченный прокат в некоторых странах. После релиза на «Сандэнсе» права на картину выкупила платформа Apple TV+. Сумма сделки составила 15 млн долларов.

Съемки проходили в основном в Питтсбурге, штат Пенсильвания, начиная с 12 августа 2021 года. Процесс был завершен за несколько месяцев, чтобы успеть представить ленту на кинофестивалях.

На сайте агрегатора рецензий кинокритиков Rotten Tomatoes 91% из 80 отзывов являются положительными, а их средняя оценка составила 8.1/10.

Купер Рэфф не только сыграл главную роль в ленте, но и выступил сценаристом и продюсером. Его партнерша Дакота Джонсон также стала одним из шоураннеров проекта со своей производственной компанией Tea Time Pictures.

Двадцатидвухлетний Эндрю только что закончил колледж и живет в доме родителей в Нью-Джерси, не зная, что делать дальше. Он начинает работать ведущим на бар- и бат-мицвах. И на одном из праздников заводит необычную дружбу с молодой мамой и ее дочкой-подростком.

8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 июня 2022
Премьера в мире 13 июня 2022
Возраст 18+
Стрим-сервис Apple TV+
Режиссер
Купер Рэфф
В ролях
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Купер Рэфф
Лесли Манн
Лесли Манн
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Рауль Кастильо
Рауль Кастильо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В ритме ча-ча-ча 2 постера
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Эндрю (Купер Рэфф) только что выпустился из колледжа. Самое время начинать взрослую жизнь, но герой совершенно не представляет, как подступиться к этой задаче. Престижную работу ему никто не предлагает. Однокурсница, с которой он встречался, укатила в Барселону. Растерянный выпускник возвращается в родительский дом и устраивается кассиром в сеть ресторанов быстрого питания. Однажды в попытке развеяться он отправляется вместе с младшим братом на бар-мицву, где взрывает танцпол и получает от…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ищущий себя парень влюбляется в Дакоту Джонсон в трейлере комедийной драмы «В ритме ча-ча-ча» Актриса сыграла печальную и обворожительную мать-одиночку.
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13 мая 2022 12:36
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