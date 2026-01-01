Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Эван Питерс
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Награды и номинации Эвана Питерса
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Награды и номинации Эвана Питерса
Золотой глобус 2023
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
International
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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