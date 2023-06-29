Звезда «Монстра: История Джеффри Дамера» Эван Питерс сыграет с Джаредом Лето в «Троне 3»

В актерском составе блокбастера «Трон: Арес» произошла прибавка. Как передает Variety, к утвержденному на главную роль Джареду Лето присоединился Эван Питерс. Первый сыграет ведущего персонажа, а кого именно воплотит звезда сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», пока неизвестно, однако в повествовании есть две ключевые роли — солдат в виртуальном мире и геймер в человеческой реальности.

Действие двух предыдущих картин в основном разворачивается в компьютерном пространстве. Сюжет триквела пока тщательно скрыт, но предполагается, что Лето сыграет Ареса — порождение программы Трон.

Режиссером выступает норвежский постановщик Хоаким Роннинг, создатель «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисенты: Владычица тьмы». Сценарий написал Джесси Вигутоу («Ворон»). Если производству не помешает потенциальная забастовка актерской гильдии, то съемки начнутся в августе и будут проходить в Ванкувере.

Студия Disney очень долго пытается превратить «Трон» в прибыльную франшизу. Оригинал 1982 года стал одной из первых кинолент, где активно использовалась компьютерная графика. Фильм повествует об изобретателе Кевине Флинне (Джефф Бриджес), который оказывается в плену виртуальной реальности. «Трон: Наследие» вышел в 2010 году, в нем сюжетный фокус смещен на сына протагониста, Сэма Флинна (Геррет Хедлунд), пытающегося спасти своего родителя. Чтобы осуществить задумку и покинуть виртуальное пространство, он объединяется с ученицей Кевина, Кворрой (Оливия Уайлд). В 2015 году режиссер Джозеф Косински был готов снять продолжение с исходным актерским составом и Лето, однако студия отменила картину за несколько месяцев до начала съемок.

Даты премьеры у «Трона: Арес» пока нет.