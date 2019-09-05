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Я - женщина
I Am Woman
Я - женщина, 2019
2019 / Австралия
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
биография
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музыка
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О фильме
История жизни известной певицы и активистки феминистского движения Хелен Редди.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 56 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
11 сентября 2020
Премьера в мире
5 сентября 2019
Возраст
16+
Режиссер
Унджу Мун
В ролях
Эван Питерс
Даниэль МакДональд
Крис Парнелл
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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