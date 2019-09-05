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Я - женщина Я - женщина
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I Am Woman

Я - женщина, 2019

2019 / Австралия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

История жизни известной певицы и активистки феминистского движения Хелен Редди.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 11 сентября 2020
Премьера в мире 5 сентября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Унджу Мун
В ролях
Эван Питерс
Эван Питерс
Даниэль МакДональд
Даниэль МакДональд
Крис Парнелл
Крис Парнелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я - женщина 3 постера
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Я - женщина смотреть онлайн

Я - женщина
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