«Эффект Лазаря»: Рецензия Киноафиши

Франкенштейн умер, но дело его живет. Воскрешение мертвецов при помощи электричества – остается неувядаемым трендом, совершенствуются лишь детали, сообразно с развитием биохимии, неврологии, реаниматологии и прочих вкусных дисциплин. Отправной точкой для «Эффекта Лазаря» стала знаменитая 320-страничная книга доктора медицины Рика Страссмана «DMT: Молекула Духа» (DMT: The Spirit Molecule: A Doctor’s Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and Mystical Experiences), вышедшая в 2001 году. В ней Страссман рассказывал о том, что диметилтриптамин (DMT), один из самых мощных психоделиков, запрещенный в большинстве стран мира, в изрядных количествах вырабатывается эпифизом в момент, предшествующий смерти, благодаря чему умирающие испытывают интенсивные мистические переживания. Авторы фильма, опираясь на теорию Страссмана, развивают ее в христианском направлении, устами главной героини, убежденной католички, утверждая, что диметилтриптамин лишь открывает двери в духовную реальность (впрочем, сам Страссман двинулся примерно тем же маршрутом, выпустив в 2014-м, уже когда «Эффект Лазаря» был готов, новое психоделическое исследование: DMT and the Soul of Prophecy: A New Science of Spiritual Revelation in the Hebrew Bible) и что душа есть энергия, а энергию нельзя уничтожить. Собственно говоря, после смерти героиня попадает в ад, вынужденная снова и снова, день за днем, переживать один и тот же – самый страшный – момент своей жизни, момент абсолютной и неискупимой вины, причем «внутри» смерти, длившейся менее часа, это переживание растянулось на годы.

Дальше, однако, создатели The Lazarus Effect бодро сходят с католической траектории. То, что и так вначале весьма сильно смахивало на «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга (многофигурное демоническое воскрешение, начинающееся с животного и заканчивающееся женой), с элементами «Кошмара на улице Вязов» (физический след галлюцинаторного контакта), вскоре превращается в энергичный гибрид стивен-кинговской же «Кэрри» и бессоновской «Люси». Под действием оживляющей сыворотки, введенной в мозг и подкрепленной ощутимым электрическим разрядом, главная героиня начинает стремительно эволюционировать, превращаясь в сверхсущество с неукоснительно инфернальными поползновениями, ведущими, причем ведущими всех, прямиком в адский отжиг (в самом что ни на есть буквальном смысле данного выражения). Здесь, конечно, проявилась вполне концептуальная авторская ирония, ибо главную героиню зовут Зо(у)и (Zoe), а это имя, как известно, происходит от греческого слова «жизнь». Более того, второй женский персонаж носит имя Ева (Eva), что в переводе с еврейского означает «дающая жизнь». Правда, никакого Адама не предвидится. Зато одного из участников эксперимента зовут Клэй (Clay), что уже по-английски значит «глина, прах земной». Учитывая, какой финал авторы приуготовили своим реаниматологам-затейникам, весь этот именной ряд особенно выразителен и неслучаен.

Сергей Терновский