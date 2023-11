«Заветное желание»: Рецензия Киноафиши

Королевством Росас правит очаровательный Магнифико, пускающий на свой остров всех желающих. Обладая магическими способностями, Магнифико забирает одно самое заветное желание у каждого жителя, достигшего совершеннолетия. На специальной церемонии мужчина выбирает одного человека и воплощает его мечты в жизнь. Но есть нюанс. Отдав свою мечту, ты навсегда забываешь о ней, что оставляет в твоей душе зияющую дыру, где раньше теплилось нечто важное, определяющее тебя.

Главная героиня Аша не может дождаться, когда заветное желание ее любимого дедушки исполнится. Сомнений нет — это произойдет сегодня, ведь мужчина празднует свой столетний юбилей. Ряд событий открывает Аше неприглядную правду: этому не бывать. Магнифико воплощает лишь те желания, что будут выгодны ему самому, а в мечте дедушки он видит угрозу.

Своим сюжетом «Желание» развивает текст песни When You Wish Upon A Star, впервые прозвучавшей в мультфильме «Пиноккио» 1940 года. Она была награждена «Оскаром» и стала музыкой из заставки компании Disney. «Когда ты загадываешь желание на звезду, неважно, кто ты. Все, что пожелает твое сердце, исполнится». Именно так и поступает Аша, обращаясь к звездам с просьбой освободить чужие мечты из заточения короля. Disney начинает праздничную оду ко дню своего столетнего юбилея.

Заветное желание

Одной лишь интерпретацией песни студия не ограничивается, создавая целую энциклопедию из своих классических тропов. Тут и говорящие животные, и добрые поющие жители королевства, и героиня из неполной семьи, и злодей, окутанный ярко-зеленым цветом. Этого пока недостаточно — мышиный дом пускается во все тяжкие, вспоминая каждый выпущенный проект. Фильм кишит отсылками на Малефисенту, Золушку, Питера Пена и еще десяток героев, создавая чуть ли не мультивселенную. Кивки прошлому вызывают приятный эффект узнавания, но их количество со временем начинает играть против «Желания». Мельтешение ностальгических хитов показывает, какой студия была раньше и в какой точке она находится сейчас. Выводы далеко не в пользу последнего. С каждой сценой «Желание» раскрывает свое истинное предназначение — прорекламировать подписку на диснеевский стриминг, чтобы посмотреть другие фильмы. Экранная магия не вызывает магии в сердце.

Какофония образов происходит не только визуальная, но и аудиальная. Создавая свои хиты, Disney открывал миру культуры других народов: Африку «Короля льва» , тропические острова Тихого океана «Моаны» , незабываемые обряды Мексики «Тайны Коко» . Каждое место отражалось в песнях с традиционными инструментами и новыми для массового зрителя ритмами. Росас «Желания» похож на все и ничто. В нем живут люди разных национальностей, полностью теряя свою идентичность. Попытки создателей привнести культурное разнообразие в песни приводят к тому же исходу — в них есть отсылки на все подряд, вместе рождающие простенький поп-мюзикл. Композиторы явно загадали на звезду стать гениальным постановщиком Лин-Мануэлем Мирандой , но звезда проигнорировала запрос. Так что им ничего не осталось, как дотошно воспроизвести его открывающую песню The Family Madrigal из «Энканто» .

Заветное желание

Фрагментарно и развитие сюжета. Утопия так быстро сменяется трагедией, словно из сценария вырвали страницы. Герои пробегают спринт от одного мнения к другому, от одних образов — к совершенно противоположным. Самое пугающее перевоплощение происходит с женой короля, за чьими мультяшными глазами теплилась душа живого человека, способного поведать удивительную историю. Возможность ее рассказать даже не рассматривается, а ее финальные, показательно добрые решения способны вызвать ужас.

Наскрести в картине хоть какие-то плюсы сложно, но можно. Самый главный — актерский состав. Бродвейская певица и обладательница «Оскара» Ариана ДеБос становится приятнейшей отдушиной в происходящем хаосе. Ее Аша — карикатурный диснеевский персонаж, добрый и честный, без полутонов и хоть какого-то намека на особенные черты характера. ДеБос же способна наделить этого семнадцатилетнего подростка мягкостью и одновременно силой одним лишь голосом. Рисовка идеально совпадает с речью не только усилием аниматоров, но и великолепнейшим озвучанием любого вздоха или ухмылки.

Заветное желание

В фильме звучит парочка стоящих шуток и не разочаровывает основной посыл — воплощай мечты сам, а не жди, что кто-то сделает это за тебя.

Проклятие активно обсуждаемого кризиса Marvel обволокло своими зелено-ядовитыми парами приемного отца. Попытка самолюбования из зоны комфорта оборачивается против студии, откатывая ее на десятки шагов назад, а не врываясь с ноги в новый век. Галлюцинаторное путешествие среди поющих деревьев было призвано наказать злодея с бесконечной властью, крадущего чужие мечты. Аша же олицетворяла собой мышиную студию, мечты эти освобождающую. Когда ты многомиллиардный конгломерат, выкупивший Pixar, Marvel и Lucasfilm, стоит задуматься о вызываемых ассоциациях. Ты же вроде должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему.