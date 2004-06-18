Герой сериала «Фил из будущего» – обычный, на первый взгляд, подросток, который скрывает страшную тайну. На самом деле Фил вместе со своей семьей прибыл в XXI век из далекого будущего – из 2121 года. Он знает, как будет выглядеть наша планета через сто лет, и обладает немыслимыми технологиями, позволяющими людям перемещаться на огромные расстояния, летать, уменьшаться и увеличиваться. Однако он не может отправиться в свой родной век, ведь корабль его семьи сломан, а нужные детали еще не изобрели.