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Постер сериала Фил из будущего
Постер сериала Фил из будущего
Постер сериала Фил из будущего
Постер сериала Фил из будущего
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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4 постера
Киноафиша Сериалы Фил из будущего

Фил из будущего (2004 - 2006)

Phil of the Future 18+
Год выпуска 2004
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Disney Channel
Продолжительность сериала 15 часов 46 минут

О чем сериал

Герой сериала «Фил из будущего» – обычный, на первый взгляд, подросток, который скрывает страшную тайну. На самом деле Фил вместе со своей семьей прибыл в XXI век из далекого будущего – из 2121 года. Он знает, как будет выглядеть наша планета через сто лет, и обладает немыслимыми технологиями, позволяющими людям перемещаться на огромные расстояния, летать, уменьшаться и увеличиваться. Однако он не может отправиться в свой родной век, ведь корабль его семьи сломан, а нужные детали еще не изобрели.

В ролях
В ролях
Эван Питерс
Эван Питерс
Спенсер Лок
Спенсер Лок
Эми Брюкнер
Сюзанн Кралл
Lise Simms
Craig Anton
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Фил из будущего - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 21 эпизод
 
Фил из будущего - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 22 эпизода
 
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