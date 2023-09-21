Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер биографического фильма о Сэмюэле Беккете с Гэбриелом Бирном в главной роли

Вышел трейлер биографического фильма о Сэмюэле Беккете с Гэбриелом Бирном в главной роли

21 сентября 2023 16:59
Вышел трейлер биографического фильма о Сэмюэле Беккете с Гэбриелом Бирном в главной роли

В качестве одного из ключевых персонажей в картине фигурирует великий Джеймс Джойс.

Европейская платная телевизионная платформа Sky представила трейлер картины Dance First («Сначала танцуй») в преддверии ее мировой премьеры 30 сентября на Кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм посвящен жизни выдающегося ирландского драматурга и романиста Сэмюэла Беккета. На экране его в разных возрастах воплотили обладатель «Золотого глобуса» Гэбриел Бирн («Пациенты», «Перекресток Миллера») и Фионн О’Ши («Нормальные люди»).

Беккет прожил очень насыщенную жизнь, побывав парижским бонвиваном, членом сопротивления во время Второй мировой войны, флиртующим мужем и затворником. Кроме того, в 1969 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Он является автором знаменитой пьесы «В ожидании Годо», ставшей классикой театра парадокса. Также на его счету серия экспериментальных романов, включая написанную на французском трилогию, в которую вошли «Моллой», «Мэлон умирает» и «Безымянный».

В предстоящем фильме, который снял обладатель «Оскара» Джеймс Марш, в игривой манере будет показана жизнь Беккета сквозь призму его ошибок и насыщенных отношений с Джеймсом Джойсом (Эйдан Гиллен), своей женой Сюзанной (Сандрин Боннэр) и любовницей Барбарой Брей (Максин Пик).

Название картины является отсылкой к приписываемой Беккету цитате, которая в полном виде звучит так: «Сначала танцуй, потом думай. Это естественный порядок».

В российский прокат «Сначала танцуй» выйдет 18 марта 2024 года.

Фото: Sky
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Брутальные и неудержимые: 5 экшен-фильмов c крутыми героями, от которых невозможно оторваться Брутальные и неудержимые: 5 экшен-фильмов c крутыми героями, от которых невозможно оторваться Читать далее 21 сентября 2023
Забытый художник Юрий Стоянов оказывается гением в трейлере комедии «Пять процентов» Забытый художник Юрий Стоянов оказывается гением в трейлере комедии «Пять процентов» Читать далее 20 сентября 2023
«Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз «Звездные войны», Marvel и «Ван-Пис» возглавили рейтинг самых популярных франшиз Читать далее 21 сентября 2023
Нина Добрев лжет, что у нее рак, в трейлере комедии «Очень плохая девочка» Нина Добрев лжет, что у нее рак, в трейлере комедии «Очень плохая девочка» Читать далее 20 сентября 2023
Вышел финальный трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» Вышел финальный трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» Читать далее 20 сентября 2023
На Netflix вышел финальный сезон «Сексуального просвещения» — доступен новый трейлер На Netflix вышел финальный сезон «Сексуального просвещения» — доступен новый трейлер Читать далее 21 сентября 2023
Телом Хизер Грэм завладевает демоническая сущность в трейлере хоррора «Подходящая плоть» Телом Хизер Грэм завладевает демоническая сущность в трейлере хоррора «Подходящая плоть» Читать далее 20 сентября 2023
Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа» Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа» Читать далее 20 сентября 2023
Стрелок-мститель держит в ужасе Камилль Роу в новом трейлере триллера «Капкан. Судная ночь» Стрелок-мститель держит в ужасе Камилль Роу в новом трейлере триллера «Капкан. Судная ночь» Читать далее 20 сентября 2023
На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь» На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь» Читать далее 21 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше