Вышел трейлер биографического фильма о Сэмюэле Беккете с Гэбриелом Бирном в главной роли

В качестве одного из ключевых персонажей в картине фигурирует великий Джеймс Джойс.

Европейская платная телевизионная платформа Sky представила трейлер картины Dance First («Сначала танцуй») в преддверии ее мировой премьеры 30 сентября на Кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм посвящен жизни выдающегося ирландского драматурга и романиста Сэмюэла Беккета. На экране его в разных возрастах воплотили обладатель «Золотого глобуса» Гэбриел Бирн («Пациенты», «Перекресток Миллера») и Фионн О’Ши («Нормальные люди»).

Беккет прожил очень насыщенную жизнь, побывав парижским бонвиваном, членом сопротивления во время Второй мировой войны, флиртующим мужем и затворником. Кроме того, в 1969 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Он является автором знаменитой пьесы «В ожидании Годо», ставшей классикой театра парадокса. Также на его счету серия экспериментальных романов, включая написанную на французском трилогию, в которую вошли «Моллой», «Мэлон умирает» и «Безымянный».

В предстоящем фильме, который снял обладатель «Оскара» Джеймс Марш, в игривой манере будет показана жизнь Беккета сквозь призму его ошибок и насыщенных отношений с Джеймсом Джойсом (Эйдан Гиллен), своей женой Сюзанной (Сандрин Боннэр) и любовницей Барбарой Брей (Максин Пик).

Название картины является отсылкой к приписываемой Беккету цитате, которая в полном виде звучит так: «Сначала танцуй, потом думай. Это естественный порядок».

В российский прокат «Сначала танцуй» выйдет 18 марта 2024 года.