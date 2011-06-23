«Без компромиссов»: Рецензия Киноафиши

Геральдическим девизом фильма могут идеально послужить слова, сказанные одним из персонажей: «Когда я работала под прикрытием, я была копом в роли торчка, а на самом деле я торчок, притворяющийся копом». Свежее кино с Джейсоном Стэтемом периодически притворяется то одой добру, жестко наказующему зло, то социальной драмой с такими гуманненькими проблесками: взять хотя бы трогательную дружбу темнокожей полицейской-наркоманки с меланхоличным юным скинхедом. Однако в действительности это в чистом (точнее, в грязном, очень грязном) виде «мясной» аттракцион, брутальный гимн помойке юго-восточного Лондона, где самые царственные эпизоды – те, в которых страж порядка лупит битой маньяка, лупящего кочергой посетителей бильярда, через год после чего тот же маньяк лупит молотком старшего инспектора, чтобы потом блевать на его раскуроченный череп. В сочетании с очаровательно всесторонним хамством, образующим своего рода несущую конструкцию кадра, подобное месиво производит незабываемый эффект.

Вообще, конечно, прокатчикам стоило переименовать «Блиц» (а именно так называется картина, поскольку именно так величает себя серийный убийца полицейских – в честь слова «блицкриг») не в «Без компромиссов», намекая на хрестоматийный боевик со Шварценеггером, а в «Живет такой парень». Подобная «шапка» идеально подошла бы персонажу Стэтема – «настоящему кельту», согласно автохарактеристике, – который следующим образом описывает смятение своей измученной, ранимой и тонко чувствующей души: «Мне глубоко насрать, что ты пидарас. Я тебя уважаю, а это для меня редкость. (Долгая лирическая пауза.) Размяк я». Лежащий же в основе картины философский тезис о том, что справедливость выше закона, превосходно выражен словами интеллигентного напарника стэтемовского героя: злодея нужно «бить по яйцам, пока они не шпокнут». Что, с небольшими вариациями, на протяжении всего фильма и происходит.

Конечно, Джейсон Стэтем уже одним своим присутствием умеет нагнать адреналину, но поскольку кино-то, как-никак, английское, не обошлось и без фирменного эстетства. Подобно «Лондонскому бульвару» (превратившемуся в российском прокате в «Телохранителя») Уильяма Монахана, сделанному по другому роману Кена Брюэна, бескомпромиссный «Блиц» являет нам целую галерею самобытных фриков и городских полусумасшедших: здесь есть практически всё – от шуток про минимализм и про авторучку как фаллический символ до стрип-шоу толстух и лекций о разбивании коленной чашечки. Маньяк выходит из камеры полицейского участка словно на подиум, купаясь в буквальных, фотовспышечных лучах медийной славы и в очередной раз демонстрируя основной принцип работы современного мира. Впрочем, несмотря на спорадические эстетские замашки режиссера Эллиотта Лестера, в центре этого аттракциона – свирепый неандертальский фарш из слова и тела: блеснуть умом здесь в конечном итоге можно только разбрызгав его по асфальту.

Vlad Dracula