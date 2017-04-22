Любовники, 2017

Мэри (Дебра Уингер) и Майкл (Трэйси Леттс) давно женаты, но последние несколько лет они чужие друг другу. У Мэри — любовник (Эйдан Гиллен из «Игры престолов»), у Майкла — любовница (Мелора Уолтерс), к которым они уже собираются уйти. Точкой невозврата должна стать встреча со взрослым сыном, который хочет познакомить родителей со своей девушкой. Мэри и Майкл решают прикинуться идеальными родителями, чтобы потом разбежаться навсегда, но случайный утренний поцелуй будит заснувшие, казалось, навсегда чувства.