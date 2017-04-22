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The Lovers

Любовники, 2017

2017 / США
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мэри и Майкл давно состоят в браке, устали от него и вовсю изменяют друг дружке с Робертом и Люси. Любовники требуют супружеского разрыва, но эти двое обещают: непременно, после визита сыночка с его новой девушкой…

  • Хотя Дебра Уингер играет персонажей своего возраста, на самом деле она более чем на десять лет старше партнера по фильму Трейси Леттса. Она родилась в мае 1955, а он — в июле 1965 года.
  • В фильме звучит вальс из балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского.
  • Дебра Уингер трижды номинировалась на «Оскар».
  • Трейси Леттс более известен как драматург и сценарист. Он даже получил Пулитцеровскую премию, написав пьесу «Август: графство Осейдж». За 4 года он номинировался на нее с другим произведением — «Человек из Небраски». Играл на Бродвее в знаменитой постановке «Кто боится Вирджинии Вулф?», получил «Тони» за лучшее исполнение мужской роли, в процессе работы над спектаклем познакомился с актрисой Кэрри Кун, сейчас они женаты.
  • Тайлер Росс (Джоэл) получил известность благодаря роли Кайла Стэнсбери (4 сезон телесериала «Убийство).
  • Джессика Сула запомнилась ролями Марши в «Сплите» (2016) и Оливии Рейнольдс в 3 сезоне «Крика» (2019). Дебютировала в 17 лет, в сериале о жизни бристольских подростков «Молокососы», где сыграла Грейс Блад.

Мэри (Дебра Уингер) и Майкл (Трэйси Леттс) давно женаты, но последние несколько лет они чужие друг другу. У Мэри — любовник (Эйдан Гиллен из «Игры престолов»), у Майкла — любовница (Мелора Уолтерс), к которым они уже собираются уйти. Точкой невозврата должна стать встреча со взрослым сыном, который хочет познакомить родителей со своей девушкой. Мэри и Майкл решают прикинуться идеальными родителями, чтобы потом разбежаться навсегда, но случайный утренний поцелуй будит заснувшие, казалось, навсегда чувства.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 22 апреля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Азазель Джейкобс
В ролях
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Трэйси Леттс
Трэйси Леттс
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Мелора Уолтерс
Мелора Уолтерс
Тайлер Росс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовники 2 постера
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саундтрек фильма Любовники
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