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Постер к сериалу Семья
Постер к сериалу Семья
Постер к сериалу Семья
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Семья
Семья (2021 - …) Kin
Год выпуска 2021
Страна Ирландия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал RTÉ ONE
Продолжительность 8 часов 40 минут
О чем сериал

В центре событий ирландского криминально-драматического сериала «Семья» оказывается небольшая, но сплоченная криминальная семья, невольно втянутая в борьбу с могущественным наркобароном Эймоном Каннингемом. В гангстерской войне с международным картелем одержать победу невозможно. Но у главных героев есть то, чего нет у картеля: нерушимые узы крови и семьи. Тем временем гангстеры ведут себя как участники реалити-шоу. Убийцы переодеваются в женщин, а торговцы наркотиками держат в своем логове экзотических домашних зверей. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди
Чарли Кокс
Чарли Кокс
Сэм Кили
Сэм Кили
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Семья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Семья - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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