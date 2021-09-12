В центре событий ирландского криминально-драматического сериала «Семья» оказывается небольшая, но сплоченная криминальная семья, невольно втянутая в борьбу с могущественным наркобароном Эймоном Каннингемом. В гангстерской войне с международным картелем одержать победу невозможно. Но у главных героев есть то, чего нет у картеля: нерушимые узы крови и семьи. Тем временем гангстеры ведут себя как участники реалити-шоу. Убийцы переодеваются в женщин, а торговцы наркотиками держат в своем логове экзотических домашних зверей.