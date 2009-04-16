«12 раундов»: Рецензия Киноафиши

После умного и виртуозно снятого «Чистильщика» горячий голливудский финн Ренни Харлин вернулся к тому, что он делал на протяжении почти всей своей режиссерской карьеры. «12 раундов», явно навеянные третьим «Крепким орешком», – обычное киномельтешение с глуповатыми диалогами, изрядным количеством трюков, в большинстве случаев излишних, и удручающе радостно-поросячьим финалом, причем финал Харлин на сей раз умудрился сделать каким-то особенно пошлым. Мрачно-кровавый опыт «Охотников за разумом» и четвертого/нулевого «Экзорциста» прошел, кажется, совершенно бесследно: Ренни Лаури Мауриц Харьола (а именно таково настоящее имя Ренни Харлина) вновь штампует ординарные боевики с комически выглядящими героями.

Прежде всего, комична уже сама по себе фигура террориста Майлза Джексона (Эйдан Джиллен), который не только взорвал американское посольство во Франкфурте и обезглавил собственного родного брата в Марокко ради совершения некой сделки (зачем понадобился столь причудливый жест, в фильме не поясняется), но еще и ворует регулярно у Дяди Сэма бомбы с ракетами – для последующей продажи иракцам и прочим врагам рода человеческого. Джексону–Джиллену, однако, еще повезло с ролью: образ главного злодея, цинично глумящегося над всем святым и прекрасным, дает актеру хороший шанс обессмертить свое имя в веках. Исполнителям других партий в этой экшен-оперетте повезло гораздо меньше, да и актеров Харлин набрал, мягко говоря, сомнительных. Герой-полицейский в исполнении рестлера Джона Сены бегает с непробиваемым (во всех смыслах) лицом по Новому Орлеану, вытаскивая из лифтов толстяков и останавливая трамваи с мирными гражданами. Девушка героя-полицейского (Эшли Скотт) послушно целуется, столь же послушно ворчит по поводу каких-то неисправных вентилей, а затем еще более послушно вопит в лапах злодея. Доблестный напарник героя-полицейского (Брайан Уайт), получающий доблестное ранение прямо в доблестную ягодицу, непрерывно шутит на предмет своей и чужой сексапильности, а уж агенты ФБР (Стив Харрис и Гонсало Менендес) выведены настолько карикатурно (притом невольно карикатурно – не со зла, а по авторскому неумению), что их реальные луизианские коллеги наверняка забросили ловлю исламских взрывников-фундаменталистов и занимаются исключительно продумыванием страшной мести съемочной группе «12 раундов».

Разумеется, Ренни Харлин и сценарист-дебютант Дэниел Кунка приготовили зрителю сюжетный сюрприз в «крепкоорешечном» вкусе. К концу хитроумное мщение злодея за смерть любимой (к слову сказать, в высшей степени вульгарной и неприятной девицы) непринужденно перерастет в еще более хитроумную историю, однако создатели «12 раундов», судя по всему, не смогли выдержать столь высокого накала собственного хитроумия, поэтому поединок двух величайших умов Нового Орлеана окончится вдохновенными обжиманиями в чужом бассейне и глупой шуткой про сожженную врагами родную хату. Практически в духе ранних харлиновских «Приключений Форда Фэрлейна» 1990 года выпуска, коему даже самые отвязные киноиздания не решаются присудить больше одной звездочки по десятибалльной шкале.

Vlad Dracula