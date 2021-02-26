«Рок-н-рольщики»: Рецензия Киноафиши

Ирландия, Дублин, 1985 год. В стране экономический кризис, многие теряют средства к существованию. Родители многодетной семьи Лоулор и так на грани развода, а тут им ещё и приходится думать об экономии. Чтобы сократить расходы, они переводят младшего сына Конора (Фердия Уолш-Пило) из частной школы в государственную. Обстановка там не самая дружелюбная. Но вскоре юный герой встречает начинающую модель Рафину (Люси Бойнтон). Заигрывая с девушкой, Конор врёт, что играет в группе, и приглашает её на съёмки. Теперь дело за малым: собрать настоящую команду, определиться со стилем и начать играть. Ведь кругом восьмидесятые, и музыка определяет саму жизнь молодёжи.

Спустя пять лет после оригинальной премьеры картина Джона Карни «Синг Стрит» добирается до российского проката. И если уж за что можно поблагодарить пандемию, застопорившую производство новых фильмов, так это за возможность увидеть эту работу на больших экранах. И пусть теперь ей дали более громкое, но менее логичное название «Рок-н-рольщики» (в реальности речь пойдёт о гораздо более разнообразных стилях музыки), саму историю это совершенно не портит.

Рок-н-рольщики

Появление такого фильма в кинотеатрах — словно машина времени, которая переносит в прошлое, да ещё и с несколькими остановками. Это в 2021 году все знают, что Люси Бойнтон отправится играть в блокбастерах уровня «Богемской рапсодии», Марк МакКенна не только будет петь в группе Milk, но и выдаст невероятный перформанс в сериале «Уэйн», который тут же растащат на цитаты. А сам фильм получит номинацию на «Золотой глобус» и моментально станет культовым.

Но машина времени уносит в 2016-й, когда всего этого не знали. На тот момент ирландец Джон Карни уже успел признаться в любви к хорошей музыке, выпустив сначала «Однажды», а потом и светлый фильм «Хоть раз в жизни» с Кирой Найтли и Марком Руффало. Обе картины, кстати, получили номинации на «Оскар» за лучшую песню, а первая даже выиграла.

Но потом Карни будто решил окунуться в своё же детство и рассказать о дублинских школьниках восьмидесятых годов. Но режиссёр снял не банальное ностальгическое кино. Это вторая остановка всё той же машины времени. Фильм не просто ссылается на поп-культуру прошлого, он будто сам пришёл из 1985 года со всей наивностью сюжета, простотой съёмок и неизменным позитивом.

Рок-н-рольщики

Сейчас такая история кажется отличной отдушиной как среди сложных драм в кино, так и на фоне событий реального, слишком запутанного мира. Конечно, главному герою приходится пройти через некоторые трудности: развод родителей, перевод в новую школу, неуверенность в себе. Но, строго говоря, с большей частью бед он справляется даже слишком легко, а его противники оказываются опереточными злодеями — смешными, а не страшными. Конор моментально находит друзей, тут же собирает группу и, конечно, покоряет свою возлюбленную. Всё же эта история не о преодолении, а просто о поисках себя в творчестве.

Поэтому Конор и его группа «Синг Стрит» семимильными шагами проходят все этапы «взросления» в музыке, чем вызовут экстаз у поклонников A-Ha, Duran Duran, The Cure и многих других коллективов. Они будут копировать кумиров в творчестве и внешнем виде, меняя нелепые карнавальные костюмы на чёрные пальто и шляпы.

В этом фильме на музыке завязано буквально всё: взросление, близость со старшим братом (который окажется сильно важнее, чем кажется поначалу) и даже любовь. Ведь настоящую свободу подросткам даст только творчество.

Рок-н-рольщики

Режиссёр не зря набрал в картину совсем начинающих актёров, но зато умеющих играть. Драматические элементы придётся отрабатывать только Уолш-Пило и Бойнтон, остальные же будут чаще играть и произносить традиционные для музыкантов фразы, как это бывает в обычных видеоклипах.

По сути, «Рок-н-рольщики» и есть один длинный и наивный видеоклип, пришедший прямиком из середины восьмидесятых. Удивительным образом фильм, припозднившийся в российском прокате на несколько лет, выходит в идеальное время — в период расцвета темы ностальгии, заданной в том же 2016-м «Очень странными делами» и прочими проектами.

Именно поэтому он покажется таким тёплым всем, кто застал старт оригинального MTV, спорил о музыке Depeche Mode и Duran Duran. И, конечно же, всем, кто в детстве или юности пытался собрать свою рок-группу.