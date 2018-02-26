«Немой»: Рецензия Киноафиши

Когда герою нечего сказать

В нуарном будущем старомодный амиш Лео работает барменом. В детстве он получил травму, но мать из-за строгих порядков отказалась обращаться к врачу. Поэтому Лео не может разговаривать, общаясь только языком жестов или с помощью записей в блокноте. Однажды утром пропадает его девушка Надира, и главный герой пускается на её поиски. Ему предстоит столкнуться с огромной сетью борделей и жестоких сутенёров и миром, полным предательств и интриг. Параллельно разворачивается история двух подпольных хирургов Кактуса и Дака, один из которых хочет добыть документы для себя и дочери, чтобы вернуться на родину. Их судьбы обязательно пересекутся с Лео, вопрос только в том, какое отношение они имеют к исчезновению Надиры.

Кадр из фильма «Немой»

Режиссёр Данкан Джонс (сын Дэвида Боуи) назвал «Немого» духовным наследником его дебютной полнометражной картины «Луна 2112». Но поклонникам первого фильма нужно понимать, что по построению и даже изначальному подходу новое творение представляет собой ровную противоположность «Луне...». Тот был снят за минимальные деньги, с единственным актёром и в одних и тех же помещениях. «Немой» же — довольно яркий и разноплановый фильм с целым комплектом известных артистов в главных ролях и яркими декорациями в духе технократического будущего. И тем обиднее, что картина не удалась. Причём нельзя сказать, что Джонсу помешала масштабность, его «Исходный код» выглядел отлично, а «Варкрафт» хотя бы впечатлял размахом и графикой. Но вот в «Немом» что-то не сложилось.

Кадр из фильма «Немой»

При этом есть немало элементов, которые выглядят действительно интересно и привлекательно. Совмещение футуризма с ретро-машинами и старыми домами создаёт не совсем реалистичный, но довольно яркий фон. И, конечно же, актёрский талант Александра Скарсгарда — главное украшение фильма. Ему приходится играть не только без единого слова. Воплощая образ довольно замкнутого человека, он проявляет минимум эмоций, но умудряется так объяснять всё одними только глазами, что выглядит убедительнее большинства других персонажей. А вот с ними здесь беда. Вроде бы сомневаться в таких актёрах, как Пол Радд и Джастин Теру не приходится. Но по непонятной причине им обоим создали совершенно карикатурные образы. Причёска Теру заставляет с грустью вспоминать «Малхолланд Драйв», где он выглядел так, будто случайно зашёл на съёмки в будничной одежде, а вместо усов Пола Радда хочется видеть даже печально известную графику из «Лиги справедливости».

Кадр из фильма «Немой»

Детективная часть почти весь фильм развивается хорошо и напряжённо. Поиски героем Скарсгарда своей возлюбленной довольно прямолинейны — он ходит от одного человека к другому, но интрига действительно постепенно нарастает. Вместе с новыми подробностями всё лучше вырисовывается образ пропавшей девушки, а все линии сходятся воедино. Но сумбурная развязка, скорее всего, разочарует любителей закрученных сюжетов. Джонс с определённого момента меняет тайну на трагичность, и вместо того чтобы подвести к развязке плавно, делает это в лоб, толком не разъясняя причины произошедшего. В результате мотивы злодея вроде бы и ясны, но вот проникнуться историей этого персонажа не получается, его конфликт с героиней неясен, как и сам поступок.

Кадр из фильма «Немой»

Создаётся ощущение, что режиссёр (он же и один из авторов сценария) слишком заигрался с многочисленными отсылками и формализмом, и на историю просто не хватило времени. Мода на стилистику «Бегущего по лезвию» сейчас в самом разгаре (на том же Netflix в начале февраля вышел «Видоизменённый углерод» ровно в таком же антураже). Любовь Джонса к идеям киберпанка была видна ещё в «Луне 2112», а уж «Исходный код» явно ссылался на идеи романа «Убик» Филипа Дика. Но в историю «Немого» такая стилистика просто не вписывается. Окружающие технологии совершенно не влияют на сюжет, оставляя только яркий фон. Точно так же выглядит и отсылка к «Луне...» — она лишь мелькает и не даёт никакого развития сюжету, клоны ни разу не упоминаются в фильме. Все эти рефрены не дают основной истории раскрыться в полной мере, превращая её в формальный, пусть и довольно эмоциональный, скелет.

Алексей Хромов