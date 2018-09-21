Оригинальный проект от студии Netflix c Эммой Стоун и Джоной Хиллом, снятый в жанре черной комедии режиссером Кэри Фукунагой. На дворе вроде бы ХХI век, но практически каждый человек страдает каким-то психическим расстройством. «Маньяк» рассказывает историю двух потерянных молодых людей — Энни и Оуэна, которые принимают участие в фармацевтическом эксперименте. Нейробиологи верят в то, что их новый препарат сможет исцелить как психические, так и физические недуги. Только во время эксперимента попадаются не самые умные ученые.