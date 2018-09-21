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Постер к сериалу Маньяк
Постер к сериалу Маньяк
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Маньяк
Маньяк (2018 - 2018) Maniac 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Оригинальный проект от студии Netflix c Эммой Стоун и Джоной Хиллом, снятый в жанре черной комедии режиссером Кэри Фукунагой. На дворе вроде бы ХХI век, но практически каждый человек страдает каким-то психическим расстройством. «Маньяк» рассказывает историю двух потерянных молодых людей — Энни и Оуэна, которые принимают участие в фармацевтическом эксперименте. Нейробиологи верят в то, что их новый препарат сможет исцелить как психические, так и физические недуги. Только во время эксперимента попадаются не самые умные ученые.

Маньяк - трейлер сериала
Маньяк
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Patrick Somerville
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джона Хилл
Джона Хилл Owen Milgrim
Эмма Стоун
Эмма Стоун Annie Landsberg
Салли Филд
Салли Филд Gertie Neberdine
Джастин Теру
Джастин Теру Dr. James K. Mantleray
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн Porter Milgrim
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Маньяк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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