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Киноафиша Новости Вуди Харрельсон и Джастин Теру проникают в «Уотергейт» в трейлере сериала «Сантехники Белого дома»

Вуди Харрельсон и Джастин Теру проникают в «Уотергейт» в трейлере сериала «Сантехники Белого дома»

31 марта 2023 10:15
Вуди Харрельсон и Джастин Теру проникают в «Уотергейт» в трейлере сериала «Сантехники Белого дома»

Сатирическое шоу от создателей «Вице-президента» выйдет на экраны в начале мая.

Канал HBO выпустил трейлер мини-сериала «Сантехники Белого дома». Главные роли в шоу исполнили Вуди Харрельсон («Треугольник печали»), Джастин Теру («Берег москитов»), Лина Хиди («Игра престолов»), Джуди Грир («Кое-что о Пэм») и Донал Глисон («Бойфренд из будущего»).

Сериал повествует о печально известном Уотергейтском скандале и основан на общедоступных материалах дела, а также на книге Эгиля и Мэтью Крогов Integrity: Good People, Bad Choices, and Life Lessons from the White House («Честность: Хорошие люди, плохие решения и жизненные уроки от Белого дома»).

Действие разворачивается в 1971 году. В центре истории — бывший агент ЦРУ Э. Ховард Хант (Вуди Харрельсон) и бывший сотрудник ФБР Дж. Гордона Лидди (Джастин Теру), нанятые администрацией президента Никсона для расследования утечки информации из Пентагона. Они с энтузиазмом берутся за задание, но их операция идет не по плану и заканчивается провалом. Из-за этого два героя оказываются переназначены в Комитет по переизбранию президента, где им поручают во что бы то ни стало сделать так, чтобы Никсон был избран на второй президентский срок. Тогда Лидди и Ханту приходит безумная идея: установить прослушку за членами оппозиционной Демократической партии в отельном комплексе «Уотергейт». Последствия этой авантюры оказываются куда масштабнее, чем герои могли себе представить.

Режиссером сериала выступает Дэвид Мэндел («Комедианты»). Сценарий был написан Алексом Грегори («Чего хотят мужчины») и Питером Хайком («Царь горы»). Ранее все три кинематографиста уже работали вместе над комедийным шоу «Вице-президент», получившим множество номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус».

Премьера «Сантехников Белого дома» состоится на HBO 1 мая.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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