«Берег москитов» — новый американский мини-сериал, снятый в жанре драматического триллера. В основу сюжета лег одноименный литературный роман. Производством шоу занималась стриминговая платформа Apple TV+. Главную роль в «Береге москитов» исполнил актер Джастин Теру. Действие сериала разворачивается вокруг крайне эксцентричного изобретателя. В один прекрасный день он решает продать дом и перевезти всю свою семью на мексиканский берег. Там, в глубине джунглей, он надеется выстроить собственную фабрику по производству льда. По ходу развития событий становится понятно, что за главным героем охотится полиция. На новом месте его также ожидают многочисленные конфликты с местными жителями, священником и даже самой природой.