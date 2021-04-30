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Постер к сериалу Берег москитов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Берег москитов
Берег москитов (2021 - …) The Mosquito Coast 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 7 часов 0 минут
О чем сериал

«Берег москитов» — новый американский мини-сериал, снятый в жанре драматического триллера. В основу сюжета лег одноименный литературный роман. Производством шоу занималась стриминговая платформа Apple TV+. Главную роль в «Береге москитов» исполнил актер Джастин Теру. Действие сериала разворачивается вокруг крайне эксцентричного изобретателя. В один прекрасный день он решает продать дом и перевезти всю свою семью на мексиканский берег. Там, в глубине джунглей, он надеется выстроить собственную фабрику по производству льда. По ходу развития событий становится понятно, что за главным героем охотится полиция. На новом месте его также ожидают многочисленные конфликты с местными жителями, священником и даже самой природой.

Берег москитов - трейлер первого сезоны
Берег москитов
трейлер первого сезоны
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джастин Теру
Джастин Теру
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж
Логан Полиш
Логан Полиш
Кимберли Элиз
Кимберли Элиз
Офелия Медина
Офелия Медина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Берег москитов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Берег москитов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Берег москитов
Кадры из сериала
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