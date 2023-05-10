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Киноафиша Новости «Битлджус 2» с Майклом Китоном, Дженной Ортегой и Джастином Теру обрел дату премьеры

«Битлджус 2» с Майклом Китоном, Дженной Ортегой и Джастином Теру обрел дату премьеры

10 мая 2023 10:34
«Битлджус 2» с Майклом Китоном, Дженной Ортегой и Джастином Теру обрел дату премьеры

Съемки стартуют уже завтра.

Студия Warner Bros. объявила официальную дату релиза «Битлджуса 2». Как передает Deadline, премьера второй части состоится 6 сентября 2024 года — продолжение выйдет в прокат спустя тридцать четыре года после релиза оригинальной мистической комедии. В последние годы кинокомпания устанавливает на уик-энд Дня труда хорроры с большим коммерческим потенциалом, поэтому от сиквела Warner ожидают хорошей финансовой отдачи.

К знакомым ролям вернутся звезды оригинала Майкл Китон («Флэш») и Вайнона Райдер («Очень странные дела»). Для первого это будет уже пятый совместный проект с режиссером Тимом Бертоном. Вместе с упомянутыми в фильме снимется Дженна Ортега («Уэнсдэй»), которая сыграет повзрослевшую дочку Лидии Дитц (Райдер). Также в актерском составе задействован Джастин Теру («Сантехники Белого дома»), но детали его роли на данном этапе неизвестны.

Вторая часть находится в планах уже много лет, поэтому за прошедшие годы к созданию сценария привлекалось множество авторов. За текущий вариант текста отвечают шоураннеры «Уэнсдэй» Майлз Миллар и Альфред Гоф. Они написали сценарий на основе идеи Сета Грэма-Смита («Мрачные тени») и Дэвида Катценберга («Достоинство Бергера»). Подробности истории пока держатся в секрете.

Съемки «Битлджуса 2» стартуют уже завтра. Производство пройдет в Великобритании.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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