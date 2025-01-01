Меню
Награды
Награды и номинации Дэвид Кроненберг
David Cronenberg
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 1996
Специальный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2011
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2024
Norman Jewison Career Achievement Award
Победитель
Norman Jewison Career Achievement Award
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2007
Приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2002
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Берлинале 1999
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1992
Золотой берлинский медведь
Номинант
