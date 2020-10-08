«Падение»: Рецензия Киноафиши

«Понять нельзя простить» — так звучит слоган «Падения». Хотя он и навевает жутковатые школьные воспоминания о попытках разобраться в замысловатой пунктуации русского языка с помощью хрестоматийного «Казнить нельзя помиловать», в нем заключена вся суть фильма. И, если хотите, интерактивный элемент: по окончании просмотра каждый волен сам решать, где в этой фразе место запятой.

Уиллис (Лэнс Хенриксен) покидает ферму в Иллинойсе и летит на неделю в Калифорнию, чтобы подыскать себе дом поближе к сыну Джону (Вигго Мортенсен). Тот счастливо живет со своим мужем Эриком и их приемной дочерью Моникой и довольно близок с младшей сестрой Сарой. Уиллис принадлежит к молчаливому поколению, свято верит в патриархат, мыслит стереотипами, ненавидит либералов, иностранцев, но больше всего, конечно, женщин. Джон, в свою очередь, тот самый ненавистный его отцу либерал и гей, чей муж наполовину китаец, наполовину гаитянин. Сказать, что они находятся на разных идеологических полюсах — ничего не сказать. Никакие добрые намерения Джона помочь отцу не смягчают сердца старика, и ему остается лишь стоически выслушивать нападки на него, его семью, образ жизни и взгляды.

Падение

Говоря о «Падении», невозможно не упомянуть заслуг его режиссера Вигго Мортенсена, больше известного как Арагорн и Тони Лип. Большинство знают его только как актера, в свое время удостоившегося номинации на «Оскар», но в действительности талантов у Мортенсена намного больше. Мало кто слышал, что он также занимается живописью, поэзией, фотографией и музыкой. Когда «Властелин колец» сделал его богатым и знаменитым, часть гонорара Мортенсен потратил на открытие небольшого издательства, получившего название Percival Press. К этому списку также можно добавить свободное владение семью иностранными языками, сделавшее его известным за пределами США. Казалось бы, от такого человека эпохи Возрождения можно было ждать узконаправленного арт-хауса, но Мортенсену удалось снять кино, которое одинаково отзовется и у искушенной публики, и у массового зрителя.

Дебют Вигго Мортенсена в режиссуре получился очень личным, что неудивительно, ведь в его основу легли отношения Мортенсена с собственными родителями, за которыми он, подобно своему герою, ухаживал, когда сами они уже не могли о себе позаботиться. Наделив своих героев чертами прототипов, он будто пытается по-новому взглянуть на свои отношения с ними, а вместе с тем и на все прошлые ссоры, склоки и брань, хорошо знакомые всем, кто рос с авторитарными родителями. Выходит это настолько убедительно, что невольно возникает то неловкое ощущение, когда за семейным столом всплывают темы религии или политики, а слова «либерал» и «консерватор» трансформируются в оскорбления.

Падение

Каким бы мерзавцем ни казался Уиллис с его вечным брюзжанием и убеждением, что его слова — истина в последней инстанции, Мортенсен не изображает его бездушным монстром. Напротив, многочисленные флешбэки свидетельствуют о том, что когда-то отец и сын были счастливы проводить друг с другом время, и хотя Уиллис всегда был упрям, он был способен развеселить отпрыска и заставить свою жену улыбнуться. Не совсем ясно, кому принадлежат эти воспоминания: попытка ли это угасающего Уиллиса ухватиться за единственную хорошо понятную и знакомую ему вещь — прошлое, или это Джон пытается взглянуть на него с отцовской точки зрения?

Очевидно, что основной конфликт сводится к непримиримым разногласиям между поколениями. Иронично, что дитя молчаливого поколения Уиллис не может прожить ни минуты без очередной колкости в адрес сына, а сила того, в свою очередь, заключается в способности промолчать, усмехнуться и оставить старика наедине со звенящей тишиной и собственной обидой на весь мир. Лишь однажды Джон изменит своей стратегии в общении с отцом, сорвется на крик, граничащий с визгом, и именно здесь Мортенсен продемонстрирует свое мастерство актера. Тогда же станет ясна причина, по которой Уиллис позволил злости взять контроль над своей жизнью, она же его очеловечит, и она же заставит посочувствовать ему. Сколько бы он ни бил себя кулаком в грудь, он слаб, потому что так и не научился прощать.

Падение

«Падение» следует посмотреть всем, кто хочет ближе познакомиться с Вигго Мортенсеном и его работой: кроме того, что он срежиссировал фильм и сыграл в нем, он еще и написал к нему музыку, которая звучит в, возможно, самой трогательной финальной сцене. Пресловутая проблема отцов и детей здесь лишена всякого дидактизма. Мортенсен предлагает родителям взглянуть на мир глазами своих отпрысков и наоборот, а уже потом решать, кого понимать, кого прощать, а кого навсегда вычеркивать из своей жизни.

Алена Попова