Киноафиша
Персоны
Джессика Лэнг
Награды
Награды и номинации Джессика Лэнг
Jessica Lange
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джессика Лэнг
Оскар 1995
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1983
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1990
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1986
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1985
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1983
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1977
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
ММКФ 1983
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
