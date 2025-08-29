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Постер фильма Твин Пикс: Вырезанные сцены
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Киноафиша Фильмы Твин Пикс: Вырезанные сцены

Твин Пикс: Вырезанные сцены

Twin Peaks: The Missing Pieces 18+
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О фильме

Фильм ужасов Твин Пикс: Вырезанные сцены рассказывает о небольшом городе Твин Пикс, где проживает больше 51 тыс. человек. Именно там можно попробовать вкусный кофе и вишневый пирог. С одной стороны складывается такое впечатление, что там проживают добропорядочные граждане, которые друг другу помогают и знают о соседях всё. А вот с другого взгляда там не всё так хорошо, как кажется сначала. Каждый житель города имеет свои тайны, которые он скрывает за всеми замками. В фильме Twin Peaks - Twin Peaks: The Missing Pieces (2014) показано, как в городе произошла смерть, а после неё полицейские проводили свое расследование. Вдруг неоткуда появился дневник, а после этого бесследно начали пропадать свидетели происшествия. Позже молодая школьница Лора Палмер решила сжечь всю личную жизнь. В Портленде была безжалостно убита Тереза Бэнкс, которую знали многие жители города. Расследовать её убийство взялись агенты ФБР, которые специально для этого прилетели в город.
Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2014
Премьера в мире 29 августа 2025
Дата выхода
29 августа 2025 Польша
Производство Absurda, MK2 Diffusion, Twin Peaks Productions
Другие названия
Twin Peaks: The Missing Pieces, İkiz Tepeler: Kayıp Parça, The Missing Pieces, Tvin Pyksas: pradinge epizodai, Twin Peaks : Les Pièces manquantes du dossier, Twin Peaks Fire Walk with Me: The Missing Pieces, Twin Peaks: Die fehlenden Teile, Twin Peaks: Fire Walk with Me - Deleted Scenes, Twin Peaks: Fire Walk with Me Deleted Scenes, Twin Peaks: Las piezas perdidas, Twin Peaks: O Mistério, Twin Peaks: Piesele lipsa, Twin Peaks: The Entire Mystery, Твин Пикс: Вырезанные сцены, Твін Пікс: Пропущені сцени, 트윈 픽스: 더 미씽 피시즈
Режиссер
Дэвид Линч
Дэвид Линч
В ролях
Крис Айзек
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
C.H. Evans
Sandra Kinder
Rick Aiello
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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