Фильм ужасов Твин Пикс: Вырезанные сцены рассказывает о небольшом городе Твин Пикс, где проживает больше 51 тыс. человек. Именно там можно попробовать вкусный кофе и вишневый пирог. С одной стороны складывается такое впечатление, что там проживают добропорядочные граждане, которые друг другу помогают и знают о соседях всё. А вот с другого взгляда там не всё так хорошо, как кажется сначала. Каждый житель города имеет свои тайны, которые он скрывает за всеми замками. В фильме Twin Peaks - Twin Peaks: The Missing Pieces (2014) показано, как в городе произошла смерть, а после неё полицейские проводили свое расследование. Вдруг неоткуда появился дневник, а после этого бесследно начали пропадать свидетели происшествия. Позже молодая школьница Лора Палмер решила сжечь всю личную жизнь. В Портленде была безжалостно убита Тереза Бэнкс, которую знали многие жители города. Расследовать её убийство взялись агенты ФБР, которые специально для этого прилетели в город.
СтранаСША / Франция
Продолжительность1 час 31 минута
Год выпуска2014
Премьера в мире29 августа 2025
Дата выхода
29 августа 2025
Польша
ПроизводствоAbsurda, MK2 Diffusion, Twin Peaks Productions
Другие названия
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