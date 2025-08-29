Фильм ужасов Твин Пикс: Вырезанные сцены рассказывает о небольшом городе Твин Пикс, где проживает больше 51 тыс. человек. Именно там можно попробовать вкусный кофе и вишневый пирог. С одной стороны складывается такое впечатление, что там проживают добропорядочные граждане, которые друг другу помогают и знают о соседях всё. А вот с другого взгляда там не всё так хорошо, как кажется сначала. Каждый житель города имеет свои тайны, которые он скрывает за всеми замками. В фильме Twin Peaks - Twin Peaks: The Missing Pieces (2014) показано, как в городе произошла смерть, а после неё полицейские проводили свое расследование. Вдруг неоткуда появился дневник, а после этого бесследно начали пропадать свидетели происшествия. Позже молодая школьница Лора Палмер решила сжечь всю личную жизнь. В Портленде была безжалостно убита Тереза Бэнкс, которую знали многие жители города. Расследовать её убийство взялись агенты ФБР, которые специально для этого прилетели в город.

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