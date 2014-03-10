«Верь» — фантастический американский сериал, созданием которого занимался мексиканский постановщик Альфонсо Куарон. В центре сюжета — маленькая девочка, обладающая огромным количеством различных сверхъестественных способностей. Героиня представляет опасность не только для самой себя, но и для окружающих, ведь она не знает совершенно ничего о своих силах. Близкие малышки спасают от смертной казни мужчину и в обмен просят защитить ее от любых возможных бед. Нехотя он соглашается, не подозревая, сколько проблем ему это в итоге принесет.