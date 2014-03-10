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Постер сериала Верь
Постер сериала Верь
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Верь

Верь (2014 - 2014)

Believe 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

«Верь» — фантастический американский сериал, созданием которого занимался мексиканский постановщик Альфонсо Куарон. В центре сюжета — маленькая девочка, обладающая огромным количеством различных сверхъестественных способностей. Героиня представляет опасность не только для самой себя, но и для окружающих, ведь она не знает совершенно ничего о своих силах. Близкие малышки спасают от смертной казни мужчину и в обмен просят защитить ее от любых возможных бед. Нехотя он соглашается, не подозревая, сколько проблем ему это в итоге принесет.

Верь - трейлер первого сезона
Верь  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
Марк Фридман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Jake McLaughlin William Tate
Ариан Моайед
Ариан Моайед Corey
Джейми Чанг
Джейми Чанг Janice Channing
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори Moore
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Сезоны
Верь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
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