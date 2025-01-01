Меню
Кайл МакЛоклен
Награды
Награды и номинации Кайла МакЛоклена
Kyle MacLachlan
Награды и номинации Кайла МакЛоклена
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Золотая малина 1996
Худшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
