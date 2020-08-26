«Тесла»: Рецензия Киноафиши

Первые эпизоды «Теслы» неожиданно воскрешают в памяти один из ранних фильмов независимого американского режиссера Майкла Алмерейды. В 2000 году он выпустил осовремененную версию «Гамлета», в которой принц датский в исполнении Итана Хоука становился наследником крупной корпорации. Коварного убийцу и нового главу фирмы Клавдия играл Кайл МакЛоклен. Вместо театрального спектакля, который принц показывает матери и дяде у Шекспира, Гамлет Хоука сажал их в кинозал и заставлял смотреть видеоарт.

Тесла

Прошло 20 лет, и Алмерейда снова делает актеров непримиримыми врагами и соперниками. Хоук играет Теслу, МакЛоклен – Эдисона; первый верит в эффективность переменного тока, второй отдает предпочтение постоянному. Эдисон берет Теслу на работу, но совсем не ценит его и не желает ничего слышать о его исследованиях. Обиженному европейцу остается только уволиться и начать собственный поиск инвесторов, главным из которых на несколько лет станет Джон Пирпонт Морган, банкир, поверивший в возможность беспроводной передачи электроэнергии.

Стоит сразу предупредить: это не костюмная драма и не классическая биография. Меньше всего «Тесла» похож на недавно выходившую «Войну токов», где статные мужчины в красивых сюртуках пытались перещеголять друг друга в уме и харизме. Фильм Алмерейды демонстративно фрагментарен и наполнен фантазиями и анахронизмами. Повествование ведет влюбленная в главного героя красавица Энн Морган (Ив Хьюсон, дочь Боно и звезда сериала «Больница Никербокер»). Комментарии к происходящему в кадре она делает сидя за ноутбуком. В какой-то момент, например, Энн сообщает зрителям, сколько ссылок выдает Гугл по запросам «Эдисон» и «Тесла».

Тесла

В то же время основные этапы самого плодотворного периода в жизни изобретателя перечислены без исторических неточностей. Отдельное внимание Алмерейда уделяет отношениям героя с американскими предпринимателями. Иммигрант Тесла хочет обогатить своими идеями мир, его инвесторы – самих себя. Это трагическое, болезненное расхождение, но выбора у ученого нет: Соединенные Штаты в конце XIX века – единственная страна, готовая тратить огромные деньги на научные эксперименты без гарантии результата.

Над сценарием «Теслы» Алмерейда работал много лет, картину он задумал снять еще в юности. Можно предположить, что в изобретателе он отчасти видел самого себя – независимого постановщика, в голове у которого миллион трудноосуществимых проектов, и для каждого нужны спонсоры. По монтажу, декорациям и общей визуальной стилистике «Тесла» напоминает работы Дерека Джармена, британского режиссера-авангардиста, который тоже делал фильмы об исторических личностях с именами в названии («Себастьян», «Караваджо», «Эдуард II», «Витгенштейн») и каждому из главных героев отдавал часть своей биографии и своего авторского «я».

Тесла

Как и Джармен, Алмерейда экспериментирует с ракурсами, делает коллажи из документальных фотографий и шедевров мировой живописи и вводит элементы любимого видеоарта (периодически Тесла позирует на фоне видеоэкрана в пространстве, похожем на музейный зал). Для современного кинематографа это довольно радикальный способ обращения с материалом. Он требует пристального внимания, предельной концентрации и такого интереса к разным формам визуальности, какого у рядового зрителя просто нет.

Многих наверняка смутит и трактовка образа Теслы. У Алмерейды он предстает интровертом, целиком погруженным в свои научные замыслы. Приглушенный голос, отсутствие активной мимики, зажатость тела, скованность движений – трудно представить, чего Хоуку стоила эта роль. Его герой, в отличие от прочих персонажей, мысленно находится уже не в настоящем, а в будущем, он видит стремительно приближающийся XX век со всеми его прорывами, но никак не может поделиться своим видением с окружающими.

Тесла

Именно это ощущение грез наяву пытается передать Алмерейда. Если считать, что открытия Теслы предопределили развитие человеческой цивилизации, то получается, что все мы в каком-то смысле живем в его голове, а он – в нашей, в виде мифа о гении. Фильм искусно играет с этой двойственностью времени и сознания, его действие происходит одновременно и тогда, и сейчас, его герой – и живой человек, и созданная о нем легенда. Публике, привыкшей к традиционным способам экранного повествования, будет сложно «подключиться» к этой картине, она не развлекает – она транслирует. Но тех, кто поймает нужную волну, ждет редкое удовольствие: кино, которое Никола Тесла вполне мог бы снять о себе сам.

Ксения Реутова