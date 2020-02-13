«Невероятная»: Рецензия Киноафиши

Очень знакомые начальные титры, выполненные шрифтом Windsor. Вот только тревожная фортепьянная музыка на фоне сбивает с толку и мешает вспомнить, кому принадлежит знакомое начало. А если подставить джаз? Точно, да это же Вуди Аллен. Эта ассоциация сплошной и, возможно, намеренный обман. Стоит прислушаться к беспокойным мелодиям оскароносного композитора Рюити Сакамото («Последний император», «Выживший») и увидеть знакомую картинку оператора Сэйомбху Мукдипром («Назови меня своим именем», «Суспирия»), как станет понятно, что нас ждет иное эмоциональное путешествие. Очень тягучее погружение в воспоминания и травмы, полностью лишенное юмора и острот. Единственным общим с творчеством знаменитого американского невротика окажутся места действия — Нью-Йорк и Европа.

В центре истории писательница Франческа, которой уже долгое время не удается закончить книгу. На светском приеме друзей она замечает картину своей матери и находит отличный способ убежать от творческих проблем. Следующей остановкой будет Италия, ее родной дом. Здесь Франческа окунается в спутанные детские воспоминания, переполненные яркими цветами, неожиданными формами, первой любовью и вдохновением. Теперь писательнице нужно разобраться в собственных спутанных мыслях, вновь найти общий язык с матерью и восстановить их давно утерянную близость.

Невероятная

«Невероятная» — короткометражная картина режиссера Луки Гуаданьино, снятая при поддержке Модного дома Валентино. Описать эти недолгие 37 минут очень сложно. Все происходящее больше похоже на оживший сон, в котором перемешались красивые формы и разнообразные цвета. Мы блуждаем в лабиринте поблекших с годами отношений матери и дочери, среди постоянно вспыхивающих воспоминаний из детства. Прошлое Франчески оказывается тесно переплетено с настоящим и постоянно подменяет собой знакомую реальность. На передний план фильма выходят мелкие детали, приоткрывающие дверь в истинные эмоции и характеры героев. Сюжет — формальность. Намного интереснее следовать за поэтичностью Луки Гуаданьино, попытавшегося совместить на экране странность «Суспирии» и чувственность «Назови меня своим именем».

Кажется, привычнее всех в «Невероятной» чувствовал себя Кайл МакЛоклен. Часто работая с Дэвидом Линчем, ему знаком столь эксцентричный полет авторской мысли, полный неразъясненных загадок и постоянных недомолвок. Как и в последнем сезоне «Твин Пикс», актеру досталась возможность воплотить в картине сразу три непохожих образа, связывая собой все этапы жизни Франчески. Главную героиню сыграла Джулианна Мур, которая получила самые драматичные эпизоды и выразительные наряды. Наиболее яркие визуальные образы оказались у актрисы Кики Лэйн в роли ускользающей и таинственной незнакомки. Также на экране появятся Миа Гот и Марта Келлер, сыгравшие молодую и пожилую мать Франчески. Еще одним героем окажется одежда, которая становится одной из главных разгадок истории. Несмотря на большое количество прекрасных нарядов итальянского Модного дома Валентино, короткометражка не ощущается очередной красивой рекламой.

Невероятная

«Невероятная» — это вязкое и перфекционистское полотно, кинематографический экстракт, где форма и эстетика берут верх над привычным содержанием, превращая сюжет в условность. Внимание полностью сосредоточено на чувствах и стоящих за ними травмами. Поклонники тонких историй с огромным потенциалом для интерпретаций придут в восторг. Здесь почти нет очевидных подсказок, а ответы вряд ли откроются после первого просмотра. Вся работа ложится на плечи неискушенного зрителя, готового копаться в образах и деталях, словно перебирая огромный гардероб. Если же вы просто хотите насладиться прекрасным кинематографическим экспериментом и можете пренебречь сюжетом ради эффектной картинки, вам точно не стоит проходить мимо больших экранов. Подобное к нам заглядывает нечасто.

Константин Киценюк