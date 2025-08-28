Меню
28 августа 2025 10:32
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная»

Новый проект от создателя «Псов резервации».

Канал FX представил трейлер многосерийного комедийного нуара «Подноготная». Сезон включает восемь эпизодов, первые два выйдут 23 сентября. Параллельно серии будут появляться на стрим-сервисе Hulu.

Действие разворачивается в Талсе, штат Оклахома. Протагонистом выступает одержимый правдой журналист Ли Рэйбон (Итан Хоук), чьи расследования то и дело оборачиваются серьезными неприятностями. Судя по ролику, лейтмотивом его похождений станут физические увечья. По сюжету Рэйбон, занимается разоблачением коррупции, из-за которой город неуклонно разлагается.

Погруженность в криминальный мир мешает Рэйбону сблизиться со своей дочерью-подростком Фрэнсис (Райан Кира Армстронг), которая унаследовала от отца склонность к любопытству. Бывшая жена главного героя Саманта (Каньехтио Хорн) не одобряет его методы, но все равно считает его хорошим человеком, особенно когда дело касается их дочери. Когда вслед за очередной публикацией Рэйбона происходит подозрительное самоубийство, он понимает, что наткнулся на что-то масштабное.

Актерский состав дополнили Тим Блейк Нельсон, Кайл Маклоклен, Джинн Трипплхорн, Питер Динклэйдж, Кит Дэвид и другие. Создатель, режиссер и соавтор сценария — Стерлин Харджо, заявивший о себе сериалом «Псы резервации» (2021–2023).

Фото: FX
Юрий Волошин
Юрий Волошин
