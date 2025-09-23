Меню
Постер сериала The Lowdown
Киноафиша Сериалы The Lowdown

The Lowdown (2025 - …)

The Lowdown 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

ИсториЯ человека, который слишком много знал.

В ролях
Итан Хоук
Кайл МакЛоклен
Джинн Трипплхорн
Кит Дэвид
Тим Блейк Нельсон
Трэйси Леттс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «The Lowdown»

Pilot
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2025
Tulsa Turnaround
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2025
The Devil's Mama
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2025
Old Indian Trick
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2025
Why'd You Come in Here Lookin' Like That
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2025
This Land?
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2025
Dinosaur Memories
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2025
The Sensitive Kind
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2025
Сезоны
The Lowdown - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
