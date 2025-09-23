Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
1 постер
The Lowdown
The Lowdown (2025 - …)
The Lowdown
18+
драма
криминал
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FX
Продолжительность сериала
8 часов 0 минут
О чем сериал
ИсториЯ человека, который слишком много знал.
Развернуть
В ролях
Итан Хоук
Кайл МакЛоклен
Джинн Трипплхорн
Кит Дэвид
Тим Блейк Нельсон
Трэйси Леттс
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «The Lowdown»
Pilot
Сезон 1
Серия 1
23 сентября 2025
Tulsa Turnaround
Сезон 1
Серия 2
23 сентября 2025
The Devil's Mama
Сезон 1
Серия 3
30 сентября 2025
Old Indian Trick
Сезон 1
Серия 4
7 октября 2025
Why'd You Come in Here Lookin' Like That
Сезон 1
Серия 5
14 октября 2025
This Land?
Сезон 1
Серия 6
21 октября 2025
Dinosaur Memories
Сезон 1
Серия 7
28 октября 2025
The Sensitive Kind
Сезон 1
Серия 8
4 ноября 2025
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
8 эпизодов
