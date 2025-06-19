«Долина эха»: Рецензия Киноафиши

После ограниченного проката в США и Канаде, миновав крупные мировые фестивали, на Apple TV+ вышла криминальная драма с примесью триллера «Долина эха». Снял фильм Майкл Пирс, режиссер «Зверя» и «Столкновения». Вместе с ним над фильмом работал сценарист Брэд Ингелсби, написавший «Мейр из Исттауна». Пирс неплохо устраивает детективные горки в сельской местности, исследует огрехи родительского воспитания, а также проблемы отцов и детей, тогда как Ингелсби ловко расставляет акценты в женских персонажах. К слову, главные роли достались двум крупным звездам — Джулианне Мур и Сидни Суини. Казалось бы, что все слагаемые для успеха обеспечены. Но создатели, чувствуя, что не выжали максимум из своих ресурсов, решили выпустить фильм сразу на стриминге. Впрочем, продакт-плейсмент «яблочных гаджетов» выглядит на удивление органично в этой местами откровенно затянутой картине.

По сюжету главная героиня по имени Кейт (Джулианна Мур) теряет любимого человека, а вместе с ним вкус к жизни. Она перестает давать уроки конной езды, ее ферма загнивает, денег нет даже на ремонт прохудившейся крыши. Близких тоже не осталось — даже бывший муж (Кайл Маклоклен) неохотно принимает некогда родного человека в своем кабинете. Но однажды на пороге дома Кейт появляется ее непутевая дочь Клэр (Сидни Суини), тотально погрязшая в наркозависимости. Она должна своему дилеру (Донал Глисон) десять тысяч долларов, а еще ей нужна помощь с тем, чтобы спрятать тело парня, которого она случайно убила во время ссоры. Слепо любящая мать готова на все ради своего неразумного ребенка. Правда, Кейт не сразу понимает, в какую манипуляцию ее втянули.

На первый взгляд Пирс создает довольно скудное и пресное кино, где практически ничего не происходит, а то, что происходит, вполне предсказуемо для опытных любителей триллеров. Пространство хронометража, которое не использовано для наращивания динамики, занимают долгие панорамы, дальние статичные планы и постоянные заигрывания с водой. Она то льется из-под крана, то окатывает проливным дождем, то пугает глубиной местных озер. Живописности Пирсу и его оператору-постановщику Бенджамину Кракуну, конечно, не занимать, особенно когда невольно наталкиваешься на отсылки к пейзажам из фильмов Тарковского.

Однако «Долине эха», кажется, вовсе не нужна захватывающая динамика и какие-то неожиданные сюжетные повороты. Приторная мелодрама аккуратно сменяется криминальным триллером, который, в свою очередь, постепенно разгоняется до яркого детектива, чтобы взять мощный и шокирующий разгон в финале. Пробравшись через тягучую и мрачную атмосферу, можно действительно получить эффектную награду в виде восстановленной справедливости и открытой концовки, которая для кого-то обнуляет все сказанное и показанное, а для кого-то оставляет надежду на все-таки сделанные всеми героинями выводы.

Помимо затягивающей сельской атмосферы, располагающей к триллеру и возможности оставить все неурядицы между персонажами без привлечения полиции, нельзя не отметить великолепные актерские работы и особенно Джулианну Мур, которой досталась ведущая роль. Она сыграла оказавшуюся в неординарной беде женщину, которой манипулирует поистине страшный и опасный тип в исполнении Глисона. Ради нее бойкая Фиона Шоу в джинсовой рубашке почему-то все еще готова на все. Но в первую очередь героиня Мур — мать, безотчетно преданная своей проблемной и неопрятной дочери с ее юношеским максимализмом.

Собственно, именно отношения Кейт и Клэр задают фокус на исследовании болезненного материнского инстинкта, который зачастую побеждает инстинкт самосохранения. Даже самое подлое предательство не способно заставить взглянуть на своего ребенка трезво. Даже грядущие разрушительные последствия не пугают Кейт, когда разум и сердце застилает любовь к дочери и желание быть нужной хотя бы ей. Пожалуй, еще никто не смотрел через такую призму на трудности материнства, особенно когда дети вырастают и начинают жить по-своему, совсем не так, как мечтали родители. Столкнуться с этим осознанием невероятно больно, но еще больнее отказаться от безусловной, пусть и паразитирующей любви.