Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Тони Шэлуб Награды

Награды и номинации Тони Шэлуба

Tony Shalhoub
Награды и номинации Тони Шэлуба
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото)
Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше