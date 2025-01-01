Меню
Тони Шэлуб
Награды
Награды и номинации Тони Шэлуба
Tony Shalhoub
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Тони Шэлуба
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
