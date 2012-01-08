Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Обитель лжи
Постер к сериалу Обитель лжи
Постер к сериалу Обитель лжи
Постер к сериалу Обитель лжи
Постер к сериалу Обитель лжи
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Обитель лжи
Обитель лжи (2012 - 2016) House of Lies 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 29 часов 0 минут
О чем сериал

«Обитель лжи» — американская многосерийная трагикомедия, выходившая на кабельном телеканале Showtime. Действие фокусируется на консультанте по вопросам управления по имени Марти и его команде. Работа главных героев заключается в том, чтобы давать финансовые рекомендации руководителям различных корпораций. Четыре дня в неделю консультанты перемещаются по всей стране, а также встречаются с бизнесменами и политиками. Все остальное время они проводят в диком кутеже и анархии. В любом случае работа для героев — это самое важное. Закрыть сделку для них дело чести.

Обитель лжи - дублированный трейлер пятого сезона
Обитель лжи
дублированный трейлер пятого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Мэттью Карнахан
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристен Белл
Кристен Белл Jeannie Van Der Hooven
Дон Чидл
Дон Чидл Marty Kaan
Бен Шварц
Бен Шварц Clyde Oberholt
Доун Оливери
Доун Оливери Monica Talbot
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обитель лжи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
Обитель лжи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 12 эпизодов
 
Обитель лжи - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 12 эпизодов
 
Обитель лжи - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 12 эпизодов
 
Обитель лжи - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши