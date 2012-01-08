«Обитель лжи» — американская многосерийная трагикомедия, выходившая на кабельном телеканале Showtime. Действие фокусируется на консультанте по вопросам управления по имени Марти и его команде. Работа главных героев заключается в том, чтобы давать финансовые рекомендации руководителям различных корпораций. Четыре дня в неделю консультанты перемещаются по всей стране, а также встречаются с бизнесменами и политиками. Все остальное время они проводят в диком кутеже и анархии. В любом случае работа для героев — это самое важное. Закрыть сделку для них дело чести.