Персоны
Дон Чидл
Награды
Награды и номинации Дона Чидла
Don Cheadle
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Дона Чидла
Оскар 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Берлинале 2016
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
