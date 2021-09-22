Американский комедийно-драматический сериал «Чудесные годы» – это история о первой школьной любви, семейных проблемах, настоящей дружбе и восприятии мира обычным американским подростком. В центре событий – юноша по имени Кевин Арнольд, который сталкивается с трудностями, характерными для любого тинейджера в его возрасте. Он решает проблемы в отношениях с родными и без памяти влюбляется в Уинни Купер. История ведется от первого лица. Герой сам делится тем, что с ним произошло и что он понял, благодаря случившемуся.