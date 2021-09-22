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Постер к сериалу Чудесные годы
Постер к сериалу Чудесные годы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Чудесные годы
Чудесные годы (2021 - …) The Wonder Years
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 11 часов 0 минут
О чем сериал

Американский комедийно-драматический сериал «Чудесные годы» – это история о первой школьной любви, семейных проблемах, настоящей дружбе и восприятии мира обычным американским подростком. В центре событий – юноша по имени Кевин Арнольд, который сталкивается с трудностями, характерными для любого тинейджера в его возрасте. Он решает проблемы в отношениях с родными и без памяти влюбляется в Уинни Купер. История ведется от первого лица. Герой сам делится тем, что с ним произошло и что он понял, благодаря случившемуся.

Чудесные годы - трейлер первого сезона
Чудесные годы
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дон Чидл
Дон Чидл
Аллен Мальдонадо
Аллен Мальдонадо
Дьюли Хилл
Дьюли Хилл
Сейкон Сенгблох
Сейкон Сенгблох
Элайджа Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чудесные годы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 22 эпизода
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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