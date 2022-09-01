«Белый шум»: Рецензия Киноафиши

Италия снова встречает кинематографистов, журналистов и зрителей со всего мира, но теперь без сильных ковидных ограничений. Правда, надо только надевать маску в транспорте, а в самом кинозале можно сидеть и без нее. Маленькими шажками киноиндустрия пытается прийти в себя после тяжелых лет коронавируса, но все равно время сумбурное, странное, ненормальное и сумасшедшее – все эти прилагательные отлично подойдут для описания нового фильма Ноа Баумбака. Только безумство у него слишком линейное, простое и предсказуемое.

В центре сюжета – семья профессора Джека Глэдни, который помешан на Адольфе Гитлере. Все его лекции превращаются в театральные постановки, а сам он старается не выходить из образа загадочного академика в темно-защитных очках. Словно маг Дэвид Копперфильд, он рассказывает про жизнь Гитлера, а студенты смотрят на него с выпученными глазами и открытыми ртами. Вместе с женой Бабетт мужчина воспитывает четверых детей с разными интересами, за которыми очень трудно уследить. Они ничего не видят, кроме своего маленького мира, но все меняется, когда в результате страшной автокатастрофы недалеко от их дома вся семья оказывается частью «воздушного токсического события».

Белый шум

Череда разных автокатастроф, задокументированных с помощью кино, телевидения и других аудиовизуальных способов, мелькает перед глазами студентов вымышленного «Колледжа на холме». Профессор с настоящей любовью к теме рассказывает историю всех происшествий, помпезно величая их «американской традицией». Автокатастрофа, или же просто катастрофа, легко «зомбирует» людей перед экранами телевизоров, а весь внешний мир внезапно отключается, и становится тихо. Внезапное жестокое событие вдруг возвращает каждого человека к жизни, но через несколько минут снова приходится возвращаться в реальность.

«Белый шум» – это китчевая дискуссия на социальную тему, где классическая издевка над капитализмом, современными технологиями и уязвимостью человеческого восприятия мира превращается в какой-то фейерверк из звуков. Невозможно сфокусироваться на одном диалоге, взгляде, мысли и движении: все вокруг – один сплошной белый шум, влияние которого усиливается только в моменте, а потом исчезает.

Белый шум

Попурри из жанров, но с перевесом на мамблкор. Ноа Баумбак снимает приятное для себя кино, но в результате получается просто большая каша стилей, ритмов и разных сюжетных линий. Актерскую игру Греты Гервиг и Адама Драйвера затмевает величество драматургического текста, словно сам сценарий давно их перерос, а артисты еле-еле за ним поспевают. Массовая истерия человечества, гиперчувствительность на капиталистические ловушки, простое нежелание видеть реальность, и только пробуждение во время репортажей о разных автокатастроф заставляет видеть мир четче.

Настоящий постмодернистский текст с яркими картинками по одноименному роману Дона Деллило мелькает на экране, но за окном не 1985-й, а настоящий 2022-й, где капиталистические темы давным-давно уже воспринимаются как ворчание стариков в местном пабе. Статус новаторского произведения у Баумбака так и не получится обрести за новую картину, зато всем подписчикам Netflix будет интересно провести свободный вечер с бокальчиком вина и снеками.