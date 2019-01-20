«Черный понедельник» — американский сериал, снятый в комедийном жанре. Действие происходит в конце восьмидесятых годов в Соединенных Штатах. Главные герои — группа финансистов, которые пытаются нажиться на экономическом кризисе, поработившем их государство. После обвала фондового рынка большая часть работников Уолл-стрит осталась без работы и средств к существованию. С помощью собственного интеллекта, хитрости и недюжинных амбиций брокеры находят самые разнообразные лазейки, позволяющие им в той или иной мере разбогатеть.