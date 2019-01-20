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Постер к сериалу Черный понедельник
Постер к сериалу Черный понедельник
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Черный понедельник
Черный понедельник (2019 - …) Black Monday 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

«Черный понедельник» — американский сериал, снятый в комедийном жанре. Действие происходит в конце восьмидесятых годов в Соединенных Штатах. Главные герои — группа финансистов, которые пытаются нажиться на экономическом кризисе, поработившем их государство. После обвала фондового рынка большая часть работников Уолл-стрит осталась без работы и средств к существованию. С помощью собственного интеллекта, хитрости и недюжинных амбиций брокеры находят самые разнообразные лазейки, позволяющие им в той или иной мере разбогатеть.

Черный понедельник - трейлер третьего сезона
Черный понедельник
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джордан Кэхэн
Дэвид Каспе
Дэвид Каспе
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дон Чидл
Дон Чидл Maurice "Mo the Marauder" Monroe
Реджина Холл
Реджина Холл Dawn Towner
Пол Шир
Пол Шир Keith Shankar
Так Уоткинс
Так Уоткинс
Кен Марино
Кен Марино
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Черный понедельник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Черный понедельник - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Черный понедельник - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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