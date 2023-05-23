Сэмюэл Л Джексон воюет со скруллами в новом трейлере сериала Marvel «Секретное вторжение»

Студия Marvel продолжает напоминать о надвигающейся премьере «Секретного вторжения». Накануне в сети появился свежий минутный проморолик мини-сериала, в котором показано еще больше новых кадров с враждебными скруллами и невозмутимым героем Сэмюэла Л. Джексона.

По сюжету, Нику Фьюри (Джексон) придется прервать свой затянувшийся космический отпуск, чтобы предотвратить масштабные диверсии скруллов-радикалов под предводительством их хитроумного лидера Гравика (Кингсли Бен-Адир). За счет своей способности легко менять облик древняя раса зеленых гуманоидов намерена внедриться в различные правительственные структуры Земли, чтобы теневым образом захватить на планете власть. Объединившись с давним соратником Талосом (Бен Мендельсон), Фьюри попытается остановить захватчиков.

Важные роли в истории сыграют повзрослевшая дочка Талоса по имени Г’айа (Эмилия Кларк), Мария Хилл (Коби Смолдерс), специальный агент MI6 Соня Фолсуорт (Оливия Колман), Джеймс Роудс (Дон Чидл) и Эверетт Росс (Мартин Фриман). В актерский состав также вошли Кармен Эджого, Киллиан Скотт, Кристофер Макдональд, Чарлэйн Вудард и Дермот Малруни. Шоураннером шестисерийного шпионского экшена выступил Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»).

Первый эпизод «Секретного вторжения» выйдет на Disney+ 21 июня.