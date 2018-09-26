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Лиза Боне

Lisa Bonet
Лиза Боне
Лиза Боне Lisa Bonet
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Дата рождения
16 ноября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
157 см
Личные связи
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
в браке с 2007 года
Биография Лизы Боне

Лиза Мишель Боне появилась на свет 16 ноября 1967 года в американском городе Сан-Франциско. Ее отец Аллен Боне был афроамериканцем и пел в опере. Он ушел из семьи, когда Лиза была еще совсем маленькой, и заботы о дочери целиком легли на плечи ее матери Арлин Литман. Она имела еврейское происхождение и обучала музыке студентов колледжа.

Смесь разных национальностей придала внешности Лизы необычность и эклектику, однако сама Боне не считала себя красивой и росла очень скромной девочкой. Лишь став активно заниматься в драматическом кружке, она обрела уверенность в себе и завела друзей. Получив аттестат зрелости, у Лизы уже не было сомнений, что она станет актрисой.

Лиза ходила на актерские курсы при студии Celluloid, а к шестнадцати годам уже снялась в нескольких эпизодах известного тогда в США многосерийного проекта «Сент-Элсвер». В 1985 году Билл Косби, который являлся родоначальником стендапа и ввел моду на новогодние свитера с оленями, позвал Лизу в свой новый проект «Шоу Косби». Молодая актриса воплотила образ состоятельной афроамериканской девушки, продемонстрировала потенциал комедийной актрисы и осталась в проекте на пять лет.

В 1999 году приняла участие в картине «Враг государства», которую признала лучшим фильмом года. В 2014 году девушка воплотила образ центральной героини в драме «Дорога чести», режиссером которой стал ее супруг, тоже актер, Джейсон Момоа.

В 19 лет Лиза повстречала музыканта Ленни Кравица, который был на три года старше Боне. В его венах тоже текла смесь из еврейских и африканских кровей, что, возможно, тоже поспособствовало единению молодой пары. В 1987 году они сыграли свадьбу, а через год на свет появилась их дочь Зои. Звездная пара развелась спустя пять лет брака, но им удалось остаться друзьями.

В 2005 году Лиза вступила в романтические отношения со своим коллегой Джейсоном Момоа, с которым они были знакомы еще по совместному участию в «Шоу Косби». Через два года после свадьбы на свет появилась их дочь Лола, а спустя еще год – мальчик Накоа. Большая семья поселилась в резиденции за городом, неподалеку от Лос-Анджелеса.

Интересные факты о Лизе Боне
  • В 1990-х годах Лизу называли иконой стиля, а ее лицо не сходило с обложек глянцевых модных изданий. Своим образом в «Шоу Косби» она ввела среди тинейджеров моду на дреды.
  • В картине «Сердце ангела» Боне приняла участие в сцене сексуального характера, которая считается одной из самых красивых в мировом кинематографе. По словам актрисы, ее снимали без дублеров и множества дублей, а удовольствие она испытывала на самом деле.
  • По словам бывшего супруга Лизы Ленни Кравица, она – это самое лучшее, что произошло с ним в его жизни. После развода они по-прежнему общаются и оба в равной степени участвуют в жизни дочери.
  • Актриса обожает свой загородный особняк под Лос-Анджелесом, который находится в ее собственности уже четверть века. По ее словам, это «рай на земле», покидать который она не планирует.
  • Лиза Боне появилась на майской обложке номера Rolling Stone 1988 года, так называемого ежегодного The Hot Issue. Спустя ровно 30 лет – в 2018 году – ее дочь Зои Кравиц также появилась на обложке такого номера, причем она почти в точности воспроизвела фотосессию своей матери.
  • Дома у Лизы живут два воламута (помесь волка и аляскинского маламута), которых зовут Амба и Зион.
Фильмография Лизы Боне
Дорога чести
Дорога чести
триллер, драма 2015, США
5.0
Высшая верность
Высшая верность
мюзикл, драма, мелодрама 2000, США / Канада
7.0
Враг государства
Враг государства
боевик, драма, триллер 1998, США
7.0
Сердце ангела
Сердце ангела
триллер, ужасы, мистика 1987, США / Канада / Великобритания
7.0
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Джейсон Момоа
Джейсон Момоа Jason Momoa
в браке с 2007 года
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