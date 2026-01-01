Лиза Мишель Боне появилась на свет 16 ноября 1967 года в американском городе Сан-Франциско. Ее отец Аллен Боне был афроамериканцем и пел в опере. Он ушел из семьи, когда Лиза была еще совсем маленькой, и заботы о дочери целиком легли на плечи ее матери Арлин Литман. Она имела еврейское происхождение и обучала музыке студентов колледжа.

Смесь разных национальностей придала внешности Лизы необычность и эклектику, однако сама Боне не считала себя красивой и росла очень скромной девочкой. Лишь став активно заниматься в драматическом кружке, она обрела уверенность в себе и завела друзей. Получив аттестат зрелости, у Лизы уже не было сомнений, что она станет актрисой.

Лиза ходила на актерские курсы при студии Celluloid, а к шестнадцати годам уже снялась в нескольких эпизодах известного тогда в США многосерийного проекта «Сент-Элсвер». В 1985 году Билл Косби, который являлся родоначальником стендапа и ввел моду на новогодние свитера с оленями, позвал Лизу в свой новый проект «Шоу Косби». Молодая актриса воплотила образ состоятельной афроамериканской девушки, продемонстрировала потенциал комедийной актрисы и осталась в проекте на пять лет.

В 1999 году приняла участие в картине «Враг государства», которую признала лучшим фильмом года. В 2014 году девушка воплотила образ центральной героини в драме «Дорога чести», режиссером которой стал ее супруг, тоже актер, Джейсон Момоа.

В 19 лет Лиза повстречала музыканта Ленни Кравица, который был на три года старше Боне. В его венах тоже текла смесь из еврейских и африканских кровей, что, возможно, тоже поспособствовало единению молодой пары. В 1987 году они сыграли свадьбу, а через год на свет появилась их дочь Зои. Звездная пара развелась спустя пять лет брака, но им удалось остаться друзьями.

В 2005 году Лиза вступила в романтические отношения со своим коллегой Джейсоном Момоа, с которым они были знакомы еще по совместному участию в «Шоу Косби». Через два года после свадьбы на свет появилась их дочь Лола, а спустя еще год – мальчик Накоа. Большая семья поселилась в резиденции за городом, неподалеку от Лос-Анджелеса.