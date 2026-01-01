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Лиза Боне 9 фотографий
Лиза Боне Lisa Bonet
Связи Лизы Боне
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа в браке с 2007 года
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Лиза Боне

Lisa Bonet

Дата рождения
16 ноября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
157 см
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Лизы Боне

Лиза Мишель Боне появилась на свет 16 ноября 1967 года в американском городе Сан-Франциско. Ее отец Аллен Боне был афроамериканцем и пел в опере. Он ушел из семьи, когда Лиза была еще совсем маленькой, и заботы о дочери целиком легли на плечи ее матери Арлин Литман. Она имела еврейское происхождение и обучала музыке студентов колледжа.

Смесь разных национальностей придала внешности Лизы необычность и эклектику, однако сама Боне не считала себя красивой и росла очень скромной девочкой. Лишь став активно заниматься в драматическом кружке, она обрела уверенность в себе и завела друзей. Получив аттестат зрелости, у Лизы уже не было сомнений, что она станет актрисой.

Лиза ходила на актерские курсы при студии Celluloid, а к шестнадцати годам уже снялась в нескольких эпизодах известного тогда в США многосерийного проекта «Сент-Элсвер». В 1985 году Билл Косби, который являлся родоначальником стендапа и ввел моду на новогодние свитера с оленями, позвал Лизу в свой новый проект «Шоу Косби». Молодая актриса воплотила образ состоятельной афроамериканской девушки, продемонстрировала потенциал комедийной актрисы и осталась в проекте на пять лет.

В 1999 году приняла участие в картине «Враг государства», которую признала лучшим фильмом года. В 2014 году девушка воплотила образ центральной героини в драме «Дорога чести», режиссером которой стал ее супруг, тоже актер, Джейсон Момоа.

В 19 лет Лиза повстречала музыканта Ленни Кравица, который был на три года старше Боне. В его венах тоже текла смесь из еврейских и африканских кровей, что, возможно, тоже поспособствовало единению молодой пары. В 1987 году они сыграли свадьбу, а через год на свет появилась их дочь Зои. Звездная пара развелась спустя пять лет брака, но им удалось остаться друзьями.

В 2005 году Лиза вступила в романтические отношения со своим коллегой Джейсоном Момоа, с которым они были знакомы еще по совместному участию в «Шоу Косби». Через два года после свадьбы на свет появилась их дочь Лола, а спустя еще год – мальчик Накоа. Большая семья поселилась в резиденции за городом, неподалеку от Лос-Анджелеса.

Связи Лизы Боне
Джейсон Момоа
в браке с 2007 года Джейсон Момоа

Популярные фильмы

Новенькая 7.6
Новенькая (2011)
Сердце ангела 7.5
Сердце ангела (1987)
Враг государства 7.4
Враг государства (1998)

Фильмография Лизы Боне

Дорога чести 5.9
Дорога чести Road to Paloma
триллер, драма 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Новенькая 7.6
Новенькая
комедия, мелодрама 2011, США
Высшая верность 7.3
Высшая верность High Fidelity
мюзикл, драма, мелодрама 2000, США / Канада
Враг государства 7.4
Враг государства Enemy of the State
боевик, драма, триллер 1998, США
Сердце ангела 7.5
Сердце ангела Angel Heart
триллер, ужасы, мистика 1987, США / Канада / Великобритания
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Интересные факты о Лизе Боне

  • В 1990-х годах Лизу называли иконой стиля, а ее лицо не сходило с обложек глянцевых модных изданий. Своим образом в «Шоу Косби» она ввела среди тинейджеров моду на дреды.
  • В картине «Сердце ангела» Боне приняла участие в сцене сексуального характера, которая считается одной из самых красивых в мировом кинематографе. По словам актрисы, ее снимали без дублеров и множества дублей, а удовольствие она испытывала на самом деле.
  • По словам бывшего супруга Лизы Ленни Кравица, она – это самое лучшее, что произошло с ним в его жизни. После развода они по-прежнему общаются и оба в равной степени участвуют в жизни дочери.
  • Актриса обожает свой загородный особняк под Лос-Анджелесом, который находится в ее собственности уже четверть века. По ее словам, это «рай на земле», покидать который она не планирует.
  • Лиза Боне появилась на майской обложке номера Rolling Stone 1988 года, так называемого ежегодного The Hot Issue. Спустя ровно 30 лет – в 2018 году – ее дочь Зои Кравиц также появилась на обложке такого номера, причем она почти в точности воспроизвела фотосессию своей матери.
  • Дома у Лизы живут два воламута (помесь волка и аляскинского маламута), которых зовут Амба и Зион.

Фотографии Лизы Боне

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