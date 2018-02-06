«Дикий»: Рецензия Киноафиши

Лесорубы против наркотиков

Фура, перевозящая деревья с лесопилки, попадает в аварию. При этом водитель перевозил на ней наркотики. Вызвав полицейских на место ДТП, он судорожно прячет «ценный» груз в сарае охотничьего домика владельца лесопилки, собираясь как можно быстрее его забрать и передать заинтересованным личностям. Все усложняется из-за того, что Джо Брейвен, тот самый хозяин охотничьего домика, решил съездить туда с отцом и провести время на природе. Там они сталкиваются с головорезами, собирающимися зачистить округу от свидетелей. Наркотиков припрятали столько, что разговоры вести бесполезно, а за товар они готовы и мать родную лишить жизни. Так еще и дочь Джо, оказывается, примостившись на заднем сидении, уехала с мужчинами на охоту. Первостепенной миссией героев становится выведение девочки из-под обстрела. А уже потом - вызов помощи и самостоятельное выживание.

Кадр из фильма «Дикий»

Сериальный режиссер Лин Одинг дебютировал с «Диким» в большом кино. Он объединил красивейшие пейзажи и жестокую историю, где все решается исключительно силой. Хотя когда агрессоры-наркоторговцы понимают, что их товар могут уничтожить, они выбирают иную тактику - не убивать, а лишь ранить и вытеснить Джо и его семью из дома. Джейсон Момоа, выступая на проекте еще и в качестве продюсера, постарался по максимуму сделать из «Дикого» суровое мужское кино. Взяв на роль своего отца Стивена Лэнга, хорошо знакомого зрителям по образам антагонистов проектов «Аватар» и «Не дыши». В «Диком» ему достался образ пожилого героя, у которого проблемы с памятью, но ружье в свои годы он держит крепко и сражается с нападающими не хуже сына.

Кадр из фильма «Дикий»

На примере «Большой игры» с Сэмюэлем Л. Джексоном герой Момоа с помощью лука и подручных средств уничтожает поголовье противников со скоростью звука. Помня уроки «Лиги справедливости» и прочих супергероев, он пользуется топором не хуже Тора, лазит по деревьям и летает аки Бэтмен и перемещается не хуже Флеша. Про водную стихию «Аквамен» тоже не забывает, а когда это не выходит, просто барахтается в снегу. В общем, ведет себя как настоящий Леонардо Ди Каприо из «Выжившего». А финал - чистейший аналог нашего «Скифа», где тоже была сцена драки на утесе, правда, русским каскадерам и в голову не пришло бы так просто и эффективно воспользоваться капканом.

Кадр из фильма «Дикий»

Фильм «Дикий» - это такой взрыв из детства или прошлого. В тех историях все было кардинально просто, сурово и реалистично. Герои решали проблемы, не отходя от кассы, выходили друг против друга, используя подручные средства, и чаще всего выживали после череды опасностей и кучи неприятных типов, подкарауливающих их за каждым углом. «Дикий» - квинтэссенция и признание любви к жанру простеньких добротных боевиков, когда все снималось на натуре и без бюджета на спецэффекты. Джейсон Момоа отлично смотрится в роли сомневающегося героя, Стивен Ленг удивительным образом перевоплощается в старика, который готов защищаться, но требует к себе внимания в виду возраста и съедающих его болезней. Природа и сложные погодные условия идут на руку героям, а бандиты пытаются всеми силами и огненной мощью остановить их. Так что история старая, возможности новые, и это идет боевику на пользу, давая возможность Момоа проявить себя еще более (хотя, казалось бы, куда больше) мужественной и боевой единицей, готовой ради семьи и родных на все.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 22 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дикий»