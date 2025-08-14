Меню
Киноафиша Фильмы Друзья животных

Друзья животных

Animal Friends
Страна Индия / США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 августа 2025
Дата выхода
9 октября 2025 Бразилия
9 октября 2025 Германия
10 октября 2025 Испания
9 октября 2025 Португалия
10 октября 2025 США
15 августа 2025 Турция
9 октября 2025 Украина
27 августа 2025 Франция
14 августа 2025 Чехия
Производство Warner Bros., Legendary Entertainment, Maximum Effort
Другие названия
Режиссер
Питер Атенсио
В ролях
Райан Рейнольдс
Джейсон Момоа
Обри Плаза
Дэн Леви
Лил Рел Ховери
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
