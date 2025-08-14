Меню
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
1
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Друзья животных
Друзья животных
Animal Friends
Напомним о выходе в прокат
боевик
приключения
анимация
Пойду
1
Не пойду
0
Страна
Индия / США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
14 августа 2025
Дата выхода
9 октября 2025
Бразилия
9 октября 2025
Германия
10 октября 2025
Испания
9 октября 2025
Португалия
10 октября 2025
США
15 августа 2025
Турция
9 октября 2025
Украина
27 августа 2025
Франция
14 августа 2025
Чехия
Производство
Warner Bros., Legendary Entertainment, Maximum Effort
Другие названия
Animal Friends
Режиссер
Питер Атенсио
В ролях
Райан Рейнольдс
Джейсон Момоа
Обри Плаза
Дэн Леви
Лил Рел Ховери
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
