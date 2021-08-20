«Малышка»: Рецензия Киноафиши

Обычная американская семья (кажется, счастливая, но это не точно) сталкивается с тяжелым испытанием: у любящей жены и матери обнаружен рак. Девушка (Адриа Архона — «Благие знамения», «Нарко») начинает терапию, болезнь отступает, но не сдается до конца. Ей требуется дорогостоящий медицинский препарат, который, к счастью, есть на рынке. Глава семьи, Рэймонд Купер (Джейсон Момоа — «Аквамен», «Игра престолов»), идет на все, чтобы продлить жизнь любимой женщины: берет дополнительные смены на работе, закладывает дом. Но денег все равно не хватает, да еще и необходимое лекарство убирают из оборота.

Единственный родной человек, дочь Рэйчел (потрясающая роль Изабелы Мерсед — «Трансформеры: Последний Рыцарь», «Семья по-быстрому»), пытается утешить отца, поглощенного приступом отчаяния. Оказывается, что изъятие того самого необходимого для его жены дженерика — осознанный шаг в хитроумной схеме фармакологического гиганта. Словом, ход с целью дополнительной наживы. Безутешный Рэймонд звонит в прямой эфир телевидения и обещает убить генерального директора медицинской корпорации, ответственного за это решение, голыми руками.

Дальнейшие «хитросплетения» фильма вы наверняка знаете, даже если не видели кино. И в этом, кажется, его главная проблема. Команда сценаристов, ответственная за историю мести семьи Купер, собрала в двухчасовом эпосе, по всей видимости, максимальное количество стереотипных ходов из всех возможных сюжетов разной степени известности. В первые же минуты нам выписывают типовой конфликт между «маленьким человеком» и большой, зловещей корпорацией, топ-менеджменту которой нужно как можно больше денег.

Малышка

Персонаж Момоа — типичный боец за правое дело, разве что не переживший, в отличие от условного Бэтмена, гибель родителей в детстве. Впрочем, здоровой психику Рэймонда не назовешь; переживая горе утраты жены, он не в состоянии справиться с ним самостоятельно, а к помощи специалистов не прибегает. Герой четко встает на путь мести, будто не в состоянии понять, что насилие лишь порождает насилие.

Интересно, что новый фильм Netflix от Брайана Мендозы (соратник Момоа, спродюсировавший режиссерский дебют Джейсона «Дорога чести») поднимает тему социальной несправедливости в современной Америке. Кажется, будто режиссер хочет выглядеть условным Юрием Быковым стриминг-платформы: его герои не верят в американскую мечту и не обращаются к правозащитным институциям, столкнувшись с беззаконием и несправедливостью.

Такой ход был бы понятен, будь «Малышка» историей про притесняемые меньшинства — в таком случае фильм можно было объявить творением, которое идет на поводу у современной левой повестки (что объяснимо в стране с работающими социальными институтами и президентом-демократом). Но главные герои фильма — обычные американцы, пусть и вынужденные сводить концы с концами вследствие форс-мажорных обстоятельств.

Малышка

Помимо штампов, в рамках которых движется сюжет картины, другим ее «слабым звеном» является работа с персонажами. Если вам кажется, что в центре внимания герой Джейсона Момоа, на самом деле это не так. Больше экранного времени получает не столько он сам, сколько его молчаливая угроза, несущая опасность и риски всему окружающему миру. Один взгляд Рэймонда — и закаленная сталь, появись она в кадре, тотчас же расплавится до состояния жидкого металла.

Кажется, что, работая со своими эксклюзивами, Netflix научился пока лишь исключительно завлекать в собственные онлайн-сети больших звезд: взять того же Джона Дэвида Вашингтона в недавнем релизе «Беккет». Но недостаточно влепить узнаваемое лицо на постер и сконцентрировать внимание на фигуре актера в трейлере — гораздо важнее написать для него увлекательный и захватывающий сюжет. С этим, к сожалению, беда и у «Беккета», и у «Малышки». Вероятно, это не последние тайтлы платформы, которые пытаются выехать на звездном касте.

Но не все так плохо в этом шаблонном боевике! Наиболее красочные (и драматичные) эпизоды дарит харизматичная Изабела Мерсед. Ее Рэйчел, являющаяся практически полной копией отца в первой половине хронометража и его противоположностью — во второй. Это сложносочиненная героиня, которая не просто так появляется в кадре (как правило, в самый неподходящий момент). Именно с ней связан ключевой для фильма сюжетный твист, который довольно трудно предугадать (пожалуй, стоит в этот момент отдать дань сценаристам). После него меняется и тональность истории: торжество маскулинности отходит на второй план, уступая место травмированной и с виду хрупкой, но в то же время стойкой и хладнокровной феминности в духе «Взрывной блондинки».

Малышка

В итоге «Малышка» — очень неровное кино, которое пытается говорить и о природе зла, и о психологических проблематиках, и о семейных ценностях. Словом, за все хорошее против всего плохого. Мендоза заигрывает с мультижанровостью, преподнося обрывки семейной драмы, шпионского триллера и медицинского детектива. Но каждый из элементов работает отдельно, не складываясь в цельное киновысказывание. В детско-родительской драме героям трудно сопереживать, между персонажами Момоа и Мерсед никакой химии. Как шпионский триллер «Малышка» не предлагает ничего нового: истории о взаимопроникновении бизнеса и власти российскому зрителю и вовсе не нужны, достаточно просто выглянуть в окно. Вот и получается, что, с одной стороны, появился новый боевик с занимательной, казалось бы, историей, а с другой стороны, сказать ему на поле этого жанра нечего.